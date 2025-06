Madame Web, Sandra Bullock ha dato il benvenuto a Dakota Johnson nel 'Razzie Club'

Dakota Johnson ha ricevuto il suo primo Razzie Award per Madame Web come peggior attrice e ha scoperto di far parte di un gruppo particolarmente speciale.

Nel corso di una puntata recente di un podcast, Johnson ha raccontato di aver ricevuto un messaggio scherzoso dalla collega Sandra Bullock, lei stessa parte di questa sorta di 'Razzie Club'.

Il messaggio di benvenuto di Sandra Bullock a Dakota Johnson

"Sandra Bullock mi ha mandato un messaggio vocale, dicendomi che aveva sentito che ero entrata nel Razzie Club e che avremmo dovremmo fare un brunch. Un brunch mensile" ha detto Johnson.

La star di Madame Web ha confermato di essersi emozionata:"Sono impazzita ricevendo questo messaggio da lei, perché per me è così iconica, come star del cinema. Ho pensato: 'Oh mio Dio, è una follia'".

Dakota Johnson in una scena di Madame Web

Nell'intervista, Dakota Johnson ha spiegato in che modo affronta i flop della sua carriera:"Non abbiamo più il controllo su come andrà a finire un film, nessuno ce l'ha. Pochi registi o attori, forse Tom Cruise, ce l'hanno. Mi è capitato di firmare per un film e, alla fine delle riprese, lo script era completamente diverso da quello a cui avevo aderito. Ed è una follia, come percorso artistico. Perché stai usando il tuo corpo, la tua mente, il cuore, le emozioni... e tutto viene preso e stravolto, e non puoi farci nulla. Che dovrei fare, piangere per Madame Web? No. Me la rido".

Il Razzie di Sandra Bullock nell'anno dell'Oscar

L'esperienza vissuta da Sandra Bullock fu ancora più surreale. Nel 2010, l'attrice vinse il Razzie Award per la performance in A proposito di Steve, proprio nell'anno in cui vinse anche l'Oscar alla miglior attrice.

Sandra Bullock in una scena de All'ultimo voto

Bullock, il giorno dopo aver ricevuto il Razzie, vinse proprio l'ambita statuetta come miglior attrice per The Blind Side.