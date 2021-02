Sandra Bullock star di Bullet Train accanto a Brad Pitt

Sandra Bullock sarà la protagonista, accanto a Brad Pitt, del film Bullet Train, il nuovo progetto action diretto da David Leitch.

Il lungometraggio si ispira al romanzo giapponese intitolato Maria Beetle scritto da Kotaro Isaka.

I portavoce di Sony non hanno svelato i dettagli del personaggio affidato a Sandra Bullock nel film che permetterà all'attrice di recitare per la prima volta accanto a Brad Pitt. Entrambi gli attori hanno conquistato in carriera un Oscar.

Il film Bullet Train verrà diretto da David Leitch, che si è inoltre occupato della sceneggiatura firmata da Zak Olkewicz.

Le riprese dovrebbero svolgersi a Los Angeles nei prossimi mesi.

Bullet Train, adattamento del romanzo di Kotaro Isaka Maria Beetle, è incentrato su un gruppo di assassini dalle motivazioni complesse che si trovano su un treno a Tokyo. Tra gli interpreti del film ci saranno anche Lady Gaga, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji.

Nel team dei produttori ci saranno anche Ryosuke Saegusa e Yuma Terada, in collaborazione con Leitch, Kelly McCormick e Antoine Fuqua.