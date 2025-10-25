Sandokan: ultimi giorni per scoprire la mostra al MAXXI e i segreti della serie con Can Yaman

Ancora per poche è possibile visitare, al museo MAXXI di Roma, la mostra allestita per Sandokan, la serie evento con Ed Westwick e Can Yaman: ecco cosa si può vedere senza pagare un euro

La RAI sta già facendo le cose in grande per Sandokan, la serie evento con Can Yaman, Ed Westwick e Alessandro Preziosi, che arriverà sulla rete ammiraglia a partire dal 1° dicembre. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema, è stata anche allestita una mostra immersiva al MAXXI, che si chiuderà però a breve.

Aperta ufficialmente al pubblico lo scorso 18 ottobre, chiuderà i battenti domani, domenica 26 ottobre, alle 19:00. Per tutti gli amanti delle avventure esotiche del pirata nato dalla penna di Emilio Salgari che non vogliano farsi sfuggire l'occasione, ricordiamo che l'ingresso è gratuito.

Cosa c'è nella mostra dedicata a Sandokan

I visitatori potranno ammirare la ricostruzione a grandezza reale del Praho di Sandokan, il vascello usato dal pirata gentiluomo per solcare i mari. Tra costumi originali, creati da di Angelo Poretti e Monica Saracchini, e oggetti di scena (la scenografia è curata da Luca Merlini), ad accompagnare il pubblicoa anche uno speciale video di making of che permette di esplorare i suggestivi micromondi tematici della produzione.

Da Can Yaman ad Alessandro Preziosi: il cast della nuova serie

Can Yaman a bordo della sua nave pirata in Sandokan

Dal 1° dicembre, per un totale di 4 settimane, la Tigre della Malesia accompagnerà gli spettatori attraverso le avventure nate dalla penna di Emilio Salgari, che ci tengono compagnia fin dall'infanzia.

Nella parte del protagonista, che 50 anni fa lanciò la carriera di Kabir Bedi, ritroveremo uno dei divi del momento, l'attore turco Can Yaman, che nella conferenza stampa romana ha confessato di essersi trasferito in Italia proprio quando gli è stato offerto quello che, fino a qui, ritiene essere il ruolo più importante della sua carriera.

Al suo fianco ci sarà uno dei volti più amati della fiction nostrana: Alessandro Preziosi, impegnato con i tormenti e le peripezie del pirata portoghese Yanez de Gomera. Altro volto molto noto in tutto il mondo è quello dell'attore americano Ed Westwick, che sarà l'antagonista Lord Brooke, cacciatore di pirati e contendente anche per il cuore della bella Marianna. A proposito, per vestire i panni della leggendaria "perla di Labuan" è stata scelta un'attrice al suo esordio, la britannica Alanah Bloor.

Prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, con la collaborazione di Rai Fiction, gli otto episodi che compongono la prima stagione di Sandokan sono diretti da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Sia Rai Fiction che Lux Vide hanno già annunciato che Sandokan avrà certamente anche una seconda stagione.