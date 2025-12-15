Sandokan stasera su Rai 1: la scoperta che cambia tutto nella terza puntata

Sandokan è pronto a tornare in TV, dopo una settimana d'assenza. Stasera su Rai 1, dalle 21:30, andrà in onda la terza puntata di questa prima stagione. E sarà anche l'inizio della full immersion nelle nuove avventure del pirata gentiluomo per il pubblico della rete ammiraglia: viale Mazzini ha deciso che Can Yaman e compagni faranno compagnia agli spettatori anche domani, martedì 16, con la puntata finale.

Per chi preferisce la visione in streaming, la terza puntata di Sandokan sarà naturalmente disponibile anche su RaiPlay, in contemporanea oppure on demand. Da mercoledì 17 dicembre, sulla piattaforma gratuita della RAI sarà disponibile il cofanetto completo della prima stagione.

Sandokan, cosa succederà nella puntata di lunedì 15 dicembre

Sandokan: Can Yaman durante una battaglia

Si intitola Il cuore della giungla il quinto episodio di stagione (il primo della serata), in cui ritroveremo Sandokan e Marianna braccati dagli uomini di Brooke e dai soldati del sultano.

Mentre il Lord inglese proverà a riscattare la propria reputazione agli occhi del console, promettendo la testa del pirata, lui, nella giungla del Sarawak, raggiungerà un villaggio Dayak.

Dopo la rivelazione della scorsa puntata ( spoiler : la donna che l'ha cresciuto non era sua madre), la Tigre della Malesia dovrà affrontare una prova estrema che lo porterà a fare i conti con la sua vera identità, rimasta a lungo segreta.

Il sesto episodio, intitolato Nel buio, rimetterà in discussione molti di quelli che il protagonista considera ormai punti fermi, come il rapporto con Yanez.

Sandokan infatti, aiutato dall'anziano capo del villaggio dayak, riscoprirà il suo passato. Senza però mai perdere di vista i pericoli che sta correndo insieme a Marianna: Lord Brooke e le truppe del Sultano si avvicinano ogni giorno di più.

Proprio mentre il pirata sarà sul punto di mettere insieme tutti i pezzi mancanti della sua giovane esistenza, una scoperta metterà in discussione tutto, sia il suo rapporto con il fedele amico, sia quello, nascente, con Marianna. Un momento di smarrimento che potrebbe costargli caro, perchè come sempre in agguato c'è Lord Brooke.