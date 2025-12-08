Sandokan con Can Yaman torna stasera su Rai 1 e RaiPlay: le anticipazioni della seconda puntata

Can Yaman e il resto della ciurma di Sandokan sono pronti a tornare su Rai 1 e RaiPlay: lunedì 8 dicembre andrà in onda la seconda puntata della serie che la scorsa settimana ha registrato il record di ascolti. Cosa succederà negli episodi 3 e 4? Quello che vi raccontiamo qui

La domanda che tutti si fanno è: riuscirà Sandokan, con la seconda puntata, a bissare l'incredibile successo del debutto? Stasera su Rai 1 infatti, alle 21:30, tornerà in TV la Tigre della Malesia interpretata da Can Yaman con un doppio episodio.

La scorsa settimana, la prima puntata aveva toccato vette di 7 milioni di spettatori, attestandosi su 6.233.000 - nella prima parte, con il 32,9% di share, e raggiungendo nella seconda il 35,3% con 5 milioni 211 mila spettatori. In media, la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi ha interessato 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share.

Le anticipazioni della seconda puntata: la violenta presa di coscienza di Marianna

L'appuntamento di lunedì 8 dicembre sarà incentrato sulla figura di Marianna e soprattutto sulla sua presa di coscienza: nata e cresciuta in una situazione privilegiata, ora, ostaggio dei pirati, la figlia del governatore di Labuan potrà toccare con mano la brutalità dell'invasione britannica nel Sud-Est asiatico.

Il terzo episodio è In ostaggio

Dopo aver rapito la bella Marianna, Sandokan ha in mente di colpire ciò su cui tutte le potenze coloniali sperano di mettere le mani: le miniere di antimonio del Sultano. I pirati della futura Tigre della Malesia hanno però alle costole Lord James Brooke, che ora più che mai è determinato a distruggere per sempre il nome di Sandokan. Insieme a lui anche il sergente Murray.

Marianna intanto è costretta a vivere i suoi giorni in una ciurma di pirati ostili e armati fino ai denti. Una situazione di certo non facile per la perla di Labuan. Questo però le dà modo di osservare da vicino ciò che a palazzo non avrebbe mai avuto l'opportunità di conoscere (o forse non ha mai voluto vedere?): i soprusi sulla popolazione locale da parte degli invasori inglesi, di cui lei, purtroppo, fa parte.

Di fronte a tutto ciò ogni certezza di Marianna vacilla. Ai suoi occhi adesso Sandokan non è solo quell'affascinante fuorilegge di sui si è invaghita: comincia a comprendere le radici profonde della sua ribellione e di quella dei suoi uomini.

Il quarto episodio è Singapore

Braccata dalla marina inglese alla ricerca di Marianna, la ciurma di pirati approda a Singapore, una metropoli tentacolare, crocevia di culture e tensioni, il posto ideale per chi cerca un nascondiglio.

Purtroppo la notizia del loro arrivo giunge all'orecchio di Lord Brooke, che vede un'opportunità unica per sferrare l'attacco decisivo.

Marianna trascorre il suo tempo a Singapore durante il Capodanno lunare, in un clima decisamente più rilassato che le dà modo di osservare Sandokan sotto una nuova luce, e di cogliere in lui caratteristiche che non credeva un pirata potesse possedere. Non un semplice avventuriero a caccia di fortune che vive di espedienti, ma un uomo animato da un profondo senso di giustizia e da una grande lealtà verso i suoi.

La situazione relativamente tranquilla è però destinata a durare poco: l'intervento a sorpresa del sultano sposta gli equilibri e crea nuove tensioni.

Quante puntate ci saranno nella prima stagione

Gli episodi di Sandokan sono in totale 8, che saranno divisi nel corso di 4 prime serate. L'esordio su Rai 1 è avvenuto lunedì 1° dicembre. Il finale, fissato a pochi giorni da Natale, lunedì 22 dicembre, potrebbe variare: sembra infatti che la RAI stia pensando di trasmettere le avventure dei pirati della Malesia lunedì 15 e martedì 16 dicembre, ma la notizia non ha ancora trovato una conferma ufficiale.

La serie sarà disponibile anche in streaming, sia per la visione in contemporanea sia on demand, gratuitamente su RaiPlay. Ma non sarà solo la piattaforma RAI a distribuire le puntate in streaming, perchè saranno disponibili anche per gli abbonati a Disney+ (non si conosce ancora la data esatta di approdo nel catalogo).

Gli 8 episodi saranno solo un assaggio, naturalmente, utili anche per testare gli umori del pubblico: Sandokan infatti ha già ricevuto il rinnovo per una stagione 2, come confermato ieri a Domenica In da Can Yaman. In occasione dell'Italian Global Series Festival di giugno 2025, Maria Pia Ammirati di Rai Fiction e Matilde Bernabei di Lux Vide, avevano già confermato a Movieplayer.it che si sta lavorando alla stagione 2, mentre si pianifica la terza.