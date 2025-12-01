Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman

Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera su Rai 1 alle 21:30: ecco ciò che è necessario sapere sulla serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi

Ci siamo, è finalmente arrivato il grande giorno per Sandokan. Una delle serie più attese dell'anno si prepara al debutto stasera su Rai 1, alle 21:30, al termine di Affari Tuoi. Il nuovo adattamento dei romanzi di Emilio Salgari riporta sul piccolo schermo le avventure piratesche a 50 anni di distanza dallo sceneggiato che consacrò Kabir Bedi come Tigre della Malesia nell'immaginario collettivo.

Sandokan, le anticipazioni della prima puntata

Can Yaman veste i panni del pirata protagonista

Non dovremo attendere molto per fare la conoscenza del nuovo Sandokan, che ha volto e corpo di Can Yaman. Al comando della sua ciurma, insieme al fedele braccio destro Yanez de Gomera, il pirata abborda una nave per rubarne il carico. Non sa però che c'è qualcosa nella stiva di molto più prezioso di oro e gioielli: un prigioniero dayak.

Quando incontro Sandokan, l'uomo ne è certo: è lui il guerriero di cui parla un'antica profezia, nonostante il pirata non creda a una sola delle sue parole.

Dopo un complicato approdo a Labuan, Sandokan, senza svelare la sua reale identità, fa la conoscenza di Marianna, la figlia del console inglese dell'isola. Purtroppo insieme a lui arriva anche Lord James Brooke, il più famoso cacciatore di pirati, ingaggiato per dare la caccia alla futura Tigre della Malesia.

Nel secondo episodio, intitolato La perla di Labuan, Sandokan è invitato a prendere parte ai festeggiamenti per i 21 anni di Marianna. Al ballo, però, ci sarà anche Lord Brooke. Aleggia una certa tensione tra i due uomini e sulla figlia del console, corteggiata dal cacciatore ma attratta dal pirata.

Prima di sfidare Brooke, però, Sandokan ha qualcosa di più urgente di cui occuparsi: Yanez e la sua ciurma si trovano ora nella prigione del consolato inglese di Labuan, e toccherà a lui salvarli senza far saltare la copertura.

Non solo Can Yaman: il cast di Sandokan

Si fa presto a dire Sandokan con Can Yaman, ma la verità è che la nuova serie co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide può contare su un cast di tutto rispetto. A cominciare da quell'Ed Westwick, indimenticabile per essere stato i il Chuck Bass di Gossip Girl. Da stasera lo troveremo nel ruolo del malvagio Lord James Brooke, antagonista di Sandokan in ogni sua battaglia.

Alessandro Preziosi interpreta il pirata portoghese Yanez de Gomera

E non sarà certo il solo altro nome importante: un ruolo di primo piano anche quello di Alessandro Preziosi, che ha vestito i panni di uno dei personaggi più affascinanti e sfaccettati dell'intera opera, il fedelissimo Yanez de Gomera, pirata portoghese che era stato interpretato da Philippe Leroy nella versione precedente.

Ci saranno poi John Hannah (The Last of Us, Quattro matrimoni e un funerale) nel ruolo del sergente Murray, braccio destro del governatore di Labuan e affezionatissimo a Marianna, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi (I delitti del Barlume), Mark Grosy (Zero Zero Zero) e Samuele Segreto. Unica vera sorpresa sarà la giovane britannica Alanah Bloor, qui al suo esordio in una grande produzione, che veste i panni della bella Marianna.

Quante puntate ci saranno nella prima stagione

Ed Westwick è il malvagio ma affascinante Lord James Brooke

Gli episodi di Sandokan sono in totale 8, che saranno divisi nel corso di 4 prime serate. L'esordio su Rai 1 è fissato per oggi, lunedì 1° dicembre, nella prima serata. Salvo cambi di palinsesto improvvisi, il finale è fissato a pochi giorni da Natale, lunedì 22 dicembre.

La serie sarà disponibile anche in streaming, sia per la visione in contemporanea sia on demand, gratuitamente su RaiPlay. Ma non sarà solo la piattaforma RAI a distribuire le puntate in streaming, perchè saranno disponibili anche per gli abbonati a Disney+ (non si conosce ancora la data esatta di approdo nel catalogo).

Gli 8 episodi saranno solo un assaggio, naturalmente, utili anche per testare gli umori del pubblico: Sandokan infatti ha già ricevuto il rinnovo per una stagione 2, come confermato ieri a Domenica In da Can Yaman. In occasione dell'Italian Global Series Festival di giugno 2025, Maria Pia Ammirati di Rai Fiction e Matilde Bernabei di Lux Vide, avevano già confermato a Movieplayer.it che si sta lavorando alla stagione 2, mentre si pianifica la terza.