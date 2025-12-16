Sandokan, come finisce la serie con Can Yaman? Le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Ancora un successo per Sandokan, che ieri sera su Rai 1 ha conquistato 4,2 milioni di spettatori e il 27,6% di share. La resa dei conti, però, si avvicina a grandi passi: stasera su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda l'ultima puntata della serie.

Sandokan: Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera

Niente paura, però: come sanno già tutti i bene informati, Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e chiunque sia sopravvissuto a questa prima stagione, torneranno sul set, tra la primavera e l'estate, per girare gli episodi della stagione 2. A cui, da rumor ancora non confermati, potrebbe prendere parte anche Kabir Bedi, volto storico del pirata salgariano.

E questo ci dice già molto su quello che potremo vedere stasera: non aspettiamoci che il finale risolva le trame principali.

Sandokan, la trama dell'ultima puntata

Sandokan: Can Yaman in una scena di combattimento

Nel settimo episodio, Morte di un pirata, Sandokan si trova faccia a faccia con il sultano.

E non è il solo a dover affrontare un nemico. Quello di Marianna è più subdolo e si chiama "colpa" per qualcosa che la ragazza non ha commesso: come scoperto attraverso le visioni, è stato proprio Lord Guillonck a uccidere il padre di Sandokan.

La perla di Labuan, una volta tornata a casa, si trova anche a dover compiere una scelta sentimentale: cosa fare della proposta di matrimonio di James Broooke? Il fascino del cacciatore di pirati è indiscutubile ma, quando scopre che Sandokan è in pericolo, Marianna torna a interrogarsi su quelli che sono i suoi reali sentimenti per entrambi gli uomini.

Intanto, Yanez si trova a sua volta a decidere quale sarà il suo destino.

L'ottavo e ultimo episodio, Il prezzo della riscossa, fa uscire Lord Brooke allo scoperto: fra tradimenti e impensabili alleanze, l'inglese tenta il tutto per tutto per conquistare il potere e il cuore di Marianna.

In un momento cruciale per il popolo dayak, Yanez capisce di non poter abbandonare il compagno di tante lotte, e con i suoi uomini torna a combattere al fianco di Sandokan nella battaglia per la liberazione di un'intera comunità. In uno scontro epico che deciderà il futuro di tutti, Sandokan dovrà ababndonare il pirata per andare incontro al destino come la leggendaria Tigre della Malesia.