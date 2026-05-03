Samaritan stasera in tv: Sylvester Stallone supereroe e quel colpo di scena davvero speciale

Samaritan è un film di supereroi che si distacca da tutto il resto. Lontano da saghe come DC e Marvel, si tratta di un prodotto originale diretto da Julius Avary nel 2022. La pellicola, in arrivo stasera in prima serata su Rai 4, vede protagonista la star Sylvester Stallone nei panni di un ex eroe malmesso che cela la sua identità dietro un'esistenza ai margini finché non salva un ragazzino di 13 anni, Sam Cleary (Javin 'Wanna' Walton).

Sam si convince, così che Joe Smith, che di mestiere fa il netturbino, sia l'eroe conosciuto come Samaritan, creduto morto da tempo. Quando una nuova minaccia emerge a Granite City, Joe non ha altra scelta che uscire dal suo ritiro, ma non tutto è come sembra.

Sylvester Stallone e Javin 'Wanna' Walton per le strade di Granite City

Il ritorno del supereroe che tutti desiderano

Come svela la nostra recensione di Samaritan, la pellicola di Avary si discosta dai cinecomic tradizionali perchè racconta una storia originale basata sul fumetto di Bragi F. Schut Jr. e Marc-Oliver Frisch. Stallone interpreta un anziano supereroe riluttante che si è nascosto negli ultimi 20 anni. Un giovane scopre la sua identità e tenta di convincerlo a tornare alle sue radici di supereroe per combattere una nuova minaccia. Il film è diretto da Julius Avery e vede protagonisti Sylvester Stallone, Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk e Martin Starr.

"L'atmosfera del film è quasi un riflesso di ciò che sta accadendo oggi. Una parte importante dell'essere un eroe è prendersi cura di sé stessi per potersi poi prendere cura degli altri" ha spiegato Stallone nel corso di un'intervista. "Quindi, è una sorta di racconto ammonitore. Quando ci si libera del proprio eroe, a volte se ne sente il bisogno perché non si è pronti ad assumersi le proprie responsabilità. In questo caso specifico, il mio personaggio ha un problema molto personale: non riesce ad affrontare la realtà. Tutto questo interrogarsi sul significato dell'essere un eroe è ciò che mi ha attratto di questo progetto. Così come il motivo per cui Joe scompare e decide di svolgere il lavoro più anonimo del mondo, lo spazzino. Nessuno presta attenzione a queste persone. Eppure, se si pensa al lavoro che svolgono, senza di loro saremmo nei guai. Quindi, questa storia contiene molte metafore".

Samaritan: Dascha Polanco e Sylvester Stallone

Il colpo di scena sconvolgente che chiude il film

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sul finale di Samaritan non proseguite nella lettura di questa news

Oltre a essere appassionante e ben costruito, Samaritan si distingue per uno sconvolgente colpo di scena finale che stravolgerà le convincioni degli spettatori. Nel corso del film apprendiamo che l'origine del male di Granite City è collegata allo scontro tra Samaritan e Nemesis, fratelli gemelli che in seguito divennero nemici. I loro genitori morirono in un incendio appiccato da coloro che erano infuriati per i danni causati dai loro poteri, ma entrambi sopravvissero e intrapresero strade molto diverse.

Stallone in azione in una scena di Samaritan

Quando Sam viene rapito dal malvagio Cyrus, un abitante di Granite City che decide di diventare il nuovo Nemesis, Joe è costretto ad affrontare il suo passato e a tornare in azione. Durante uno scontro, Samaritan confessa di essere in realtà Nemesis, quello che era considerato da tutti il frarello 'cattivo'.

Scopriamo così che Samaritan è riuscito a sconfiggere suo fratello, pur compiendo l'atto eroico di rifiutarsi di ucciderlo. A quel punto, il pavimento cede e, nonostante i suoi sforzi, Nemesis non riesce a salvare il gemello. Sebbene non abbia intenzione di diventare un eroe, è chiaro che Joe non è del tutto cattivo e in seguito si dilegua nella notte per svanire nuovamente nell'oblio. Dopo aver appreso questa rivelazione, Joe decide di proteggere il segreto di Joe dicendo ai giornalisti che Samaritan è vivo e ridando così speranza alla sua città.