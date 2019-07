La Casa: Sam Raimi e Bruce Campbell al lavoro su un nuovo film!

La Casa potrebbe rivivere nelle mani di Sam Raimi e di Bruce Campbell con un nuovo film, a soli 14 mesi dalla cancellazione della serie tv targata Starz, Ash vs. Evil Dead, e prodotta dallo stesso Raimi, creatore dell'intero franchise.

La volontà di fare un nuovo film esiste, come ha dichiarato lo stesso Sam Raimi a Bloody Disgusting, e non solo da parte sua ma anche dei compagni di viaggio Bruce Campbell e Rob Tapert. "Mi piacerebbe fare un nuovo film e ci sto lavorando con Bruce Campbell e Rob Tapert. Non penso che la TV sia nel futuro del franchise ma il cinema sì, e stiamo sviluppando un paio di idee". L'eventuale nuovo film si collegherà alla storyline di Ash oppure direttamente all'opera del 2013 di Fede Alvarez?

La seconda opzione potrebbe essere quella percorribile con maggiore facilità, come lo stesso Raimi ha in qualche modo lasciato intendere: "Se Bruce Campbell dovesse cambiare idea sul suo pensionamento, io sarei contento di tornare alla linea narrativa principale. In caso contrario lavorerei volentieri con Fede Alvarez, sempre che voglia realizzare un sequel proprio in questo momento in cui è così acclamato e ricercato".

Eppure, come il regista ha solo suggerito, esiste una terza via "di cui stiamo parlando", anche se al momento non è dato sapere a cosa si stesse riferendo. Certo è che la frase con cui ha chiuso l'intervista sembrerebbe proprio una promessa per tutti gli appassionati del genere e del franchise: "Penso che nei prossimi 6 mesi potrebbero arrivare notizie sul nuovo film de La Casa".