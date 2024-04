Spider-Man 4, Sam Raimi sul possibile ritorno di Tobey Maguire: 'Non ci sto lavorando, ma vorrei farlo'

Sam Raimi ha commentato le ipotesi di un suo ritorno alla regia di un film dedicato alle avventure di Peter Parker spiegando cosa potrebbe essere al centro di un eventuale Spider-Man 4.

Da tempo si parla di una possibile continuazione della storia dell'iconico personaggio nella versione di Tobey Maguire, tuttavia per ora non è stato annunciato se e quando l'Uomo Ragno tornerà sul grande schermo.

Le idee del regista

Tobey Maguire protagonista di Spider-Man 3

Intervistato da TheWrap, Sam Raimi ha spiegato che non sta sviluppando un quarto film di Spider-Man dopo il ritorno di Tobey Maguire e in No Way Home: "Non ho alcun piano, ma mi piacerebbe farlo!".

Il filmmaker ha aggiunto che non ha realmente pensato a quella possibilità: "Non l'ho fatto perché dovrei sapere cosa dovrebbe essere la prossima cosa che il personaggio deve imparare. Dovrei parlarne con Tobey, con gli sceneggiatori, e capire realmente quale sarebbe la sua crescita personale".

Raimi ha quindi sottolineato che, se dovesse girare un quarto film di Spider-Man, probabilmente dovrebbe delineare il percorso che dovrebbero compiere Maguire e il suo personaggio, oltre agli ostacoli da superare per ottenere personalmente quella crescita. Sam ha voluto inoltre specificare: "E spero che il villain sarebbe scelto in base a una rappresentazione di quell'ostacolo".

Pochi giorni fa, Tom Holland aveva parlato della possibile produzione di un nuovo film della saga di cui è protagonista spiegando che l'intenzione di produrlo c'è, ma bisogna prima individuare l'idea giusta e iniziare a sviluppare il progetto con attenzione, per non deludere le aspettative dei fan ed essere all'altezza dei capitoli precedenti.