Sam Claflin reciterà nel film Enola Holmes, con star Millie Bobby Brown

Sam Claflin reciterà in Enola Holmes, film che ha già tra i suoi protagonisti Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Il progetto è un adattamento dei sei romanzi The Enola Holmes Mysteries, scritti da Nancy Springer e la sceneggiatura sarà firmata da Jack Thorne.

Il progetto porterà sul grande schermo la storia di Enola Holmes, la sorella minore di Sherlock Holmes e Mycroft. La ragazzina, come il celebre fratello, è un'incredibile detective e sul grande schermo si racconterà uno dei misteri che affronta tra le pagine.

Nel film diretto da Harry Bradbeer reciteranno anche Helena Bonham Carter nel ruolo della madre di Enola, Fiona Shaw e Adeel Akhtar.

La giovane star di Stranger Things, serie che ritornerà sugli schermi di Netflix dal 4 luglio, sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua PCMA Productions, che collaborerà con la Legendary, con cui Millie ha lavorato in occasione di Godzilla: King of Monsters e del sequel Godzilla vs. Kong.

Le riprese di Enola Holmes dovrebbero iniziare in estate, dopo gli impegni promozionali dell'interprete di Eleven per lo show dei fratelli Duffer e la fine delle riprese del nuovo lungometraggio dedicato alle mitologiche creature.