Salvatore - Il calzolaio dei sogni disponibile in streaming su TimVision

Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni di Luca Guadagnino, il docufilm su un personaggio icona della moda italiana e fondatore di uno dei marchi più conosciuti al mondo arriva in esclusiva streaming solo su TimVision oggi 1 dicembre.

Presentato fuori concorso in anteprima alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, distribuito da Lucky Red in collaborazione con TimVision, il film racconta un'emozionante storia umana, artistica e imprenditoriale. Accompagnate nella versione italiana dalla voce narrante dell'attore Claudio Gioè, immagini inedite e testimonianze uniche arricchiscono il docufilm: accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici. Non manca la voce di Salvatore Ferragamo che racconta alcuni capitoli della sua autobiografia, anche in registrazioni d'epoca, restaurate per l'occasione, di interviste radiofoniche rilasciate in Australia.

Salvatore - Il calzolaio dei sogni: Ferragamo in una foto d'archivio

Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni mostra il mistero e il fascino di una figura complessa, un'icona della moda italiana e mondiale che non ha mai perso di vista l'importanza dei legami famigliari. Scritto dalla giornalista di moda e autrice Dana Thomas, Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni si avvale della fotografia di Clarissa Cappellani e Massimiliano Kuveiller e del montaggio di Walter Fasano, che ritrova il regista Luca Guadagnino dopo il successo di Chiamami col tuo nome e Suspiria. Il docufilm è prodotto da Francesco Melzi d'Eril e Gabriele Moratti per MeMo Films e da Stella Savino in qualità di produttore esecutivo.