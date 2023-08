Salvatore Esposito coinvolge Gerard Butler e il cast di Den of Thieves 2 in un divertente video ispirato a 300

Salvatore Esposito fa parte del cast di Den of Thieves 2: Pantera e ha realizzato, con la collaborazione di Gerard Butler, un divertente video ispirato a 300.

Il cast del sequel è infatti mostrato mentre cerca di ricreare uno dei momenti più epici del film cult con star l'attore hollywoodiano, anche se non tutto è filato liscio al primo tentativo.

Gli interpreti del sequel

Il cast internazionale di Den of Thieves 2: Pantera comprende, oltre al ritorno dei protagonisti Gerard Butler e O'Shea Jackson Jr., anche gli italiani Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Giuseppe Schillaci, Orli Shuka (Gangs of London), Evin Ahmad (Who Is Erin Carter?), Cristian Solimeno (The Glass Man), Nazmiye Oral (Propaganda), Yasen Zates Atour (The Witcher), Dino Kelly (Peaky Blinders), Rico Verhoeven (Black Lotus), Velibor Topic (Outside the Wire) e Antonio Bustorff (Mission: Impossible - Dead Reckoning Partr 1).

Nella tana dei lupi: rapine, azione e testosterone senza freni

Le riprese del sequel si sono concluse il 5 luglio, una settimana prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA.

Il sequel dell'action thriller è stato scritto da Christian Gudegast e mostrerà il detective Nick "Big Nick" O'Brien (Butler) mentre torna in azione per le strade europee, andando alla ricerca di Donnie Wilson (Jackson), coinvolto nel pericoloso mondo del furto di diamanti, e di Pantera, organizzazione mafiosa, che stanno pianificando un importante crimine.