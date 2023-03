Stasera in TV: Film da vedere domenica 12 marzo, in prima serata

Stasera, domenica 12 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Rai 4 ore 21:20

Fire - Nessuna via d'uscita. Trama: Il film segue le vicende dei vigili del fuoco e dei pericoli intrinsechi del loro lavoro, atti di coraggio che salvano vite umane quotidianamente, pericoli mortali e rischi estremi che però per loro sono in pratica parte della loro normale routine quotidiana

Cast: Konstantin Khabenskiy, Ivan Yankovskiy, Stasya Miloslavskaya, Andrey Smolyakov. Regia di Alexey Nuzhnyy

Mediaset 20 ore 21:00

300. Trama: Nel 480 a.C. Leonida, Re di Sparta, raccoglie trecento uomini per difendere la città dall'attacco dei Persiani di Serse. Questo manipolo di perfetti, inesorabili guerrieri resisterà per tre giorni di fronte a decine di migliaia di nemici.

Cast: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Michael Fassbender, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan, Andrew Pleavin, Tim Connolly, Marie-Julie Rivest, Tom Wisdom. Regia di Zack Snyder

Trailer disponibile su Mediaset Infinity

Cine 34 ore 21:00

Il secondo tragico Fantozzi. Trama: Altre, tragiche avventure del rag. Ugo Fantozzi, alle prese con la famiglia, la cotta segreta per la signorina Silvani, i colleghi di lavoro e i superiori. Stavolta Fantozzi verrà obbligato ad accompagnare il Mega Presidente Galattico al Casinò e sarà costretto ad andare ad assistere all'ennesima proiezione aziendale de "La corazzata Potëmkin", venendo poi anche rinchiuso in una terrificante clinica per dimagrire

Cast: Paolo Villaggio, Gigi Reder, Liu Bosisio, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli, Antonino Faa Di Bruno, Mauro Vestri, Anna Mazzamauro, Nietta Zocchi, Ugo Bologna, Paolo Paoloni. Regia di Luciano Salce

TV8

Coda - I segni del cuore. Trama: Una ragazza udente in una famiglia di non udenti si ritrova divisa tra l'amore per la musica e l'affidamento che i parenti fanno su di lei come unico legame con il mondo esterno.

Cast: Emilia Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant, John Fiore, Lonnie Farmer, Kevin Chapman, Amy Forsyth, Courtland Jones, Molly Beth Thomas, Ferdia Walsh-Peelo, Marlee Matlin, Jason Pugatch, Eugenio Derbez. Regia di Sian Heder

Rai Movie

Il soldato di ventura. Trama:il 13 settembre 1503, provocati dalle sbruffonate dei francesi che assediavano gli spagnoli rinchiusi nella città di Barletta, gli italiani capeggiati da Ettore Fieramosca fecero scempio dei francesi in quella che passò alla storia come la "disfida di Barletta".

Cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Ada Tauler, Verónica Luján, Franco Agostini, Frédéric de Pasquale, Jacques Herlin, Philippe Leroy, Jacques Dufilho, Andréa Ferréol, Marc Porel, Mario Scaccia, Angelo Infanti, Oreste Lionello, Mario Pilar, Mariano Rigillo, Eros Pagni. Regia di Pasquale Festa Campanile

Cielo ore 21:15

Un altro giro. Trama Quattro amici, tutti insegnanti di scuola superiore, testano una teoria: mantenendo un modesto livello di alcool nel sangue è possibile ritrovare la verve e la vitalità che manca alle loro stanche routine quotidiane.

Cast: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann, Susse Wold. Regia di Thomas Vinterberg

Twenty Seven ore 21:10

Ocean's Thirteen. Trama: Quando Rueben Tishkoff viene imbrogliato da un magnate di Las Vegas, si rivolge al suo amico Danny Ocean, che prontamente rimette insieme la banda per razziare il nuovo e faraonico casino' "The Bank". Per rendere la vendetta piu' gustosa, Danny decide di colpire proprio il giorno dellpinaugurazione, facendo in modo che i giocatori di tutti i tavoli vincano

Cast:George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould, Don Cheadle, Andy Garcia, Al Pacino, Shaobo Qin, Eddie Jemison, Scott L. Schwartz, Carl Reiner, Noureen DeWulf. Regia di Steven Soderbergh

Altri Film