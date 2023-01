300, Rodrigo Santoro e la micidiale ceretta per intepretare Serse: "Mi sono sentito come in 40 anni vergine"

Quando si pensa al 300 di Zack Snyder non può non tornare alla mente il suo Serse e il modo in cui lo ha caratterizzato. La presenza di questo personaggio nel film è centrale, come anche il peso che gioca nella narrazione. A restare impresso più di tutti, però, è proprio il suo aspetto estetico fatto di piercing e vari gioielli su un corpo perfettamente levigato. Rodrigo Santoro, l'interprete, ha recentemente raccontato a quali indicibili sofferenze si è dovuto sottoporre per quella parte.

Durante la promozione di Wolf Pack, la nuova serie tv di Paramount+ in cui è coinvolto, al The Jess Cagle Show Rodrigo Santoro si è messo a raccontare della sua personalissima esperienza sul set di 300, e della preparazione fisica per interpretare Serse: "La descrizione [di Serse] lo presentava come alto nove piedi, con la voce di un tuono e la pelle glabra come quella di un rettile o qualcosa del genere. Con glabra non intendevano solamente la testa ma tutto il corpo", ha spiegato Santoro. "Ho imparato così tante lezioni, Jess. Prima di tutto adesso ho un enorme rispetto per le persone che si depilano per intero".

A quanto pare per ottenere la pelle perfetta e semi-divina di Serse l'attore ha dovuto dire addio alle peluria lungo tutto il corpo, rivelando che in quei momenti si è sentito come Steve Carell in 40 anni vergine nella famosa scena della depilazione: "Ho dovuto scegliere la temperatura della cera. Penso che la situazioni cambi in base a questa scelta. Comunque sono tipo, 'Okay, caldo.' Poi mi ha messo quella cosa su tutto il fianco [la ragazza che lo ha depilato] e quando stavo per chiederle qualcosa ha strappato via subito. Non lo dimenticherò mai, mi ha ricordato 40 anni vergine di Steve Carrell, incredibile. A quel punto ero tipo 'No, no, no. Ferma, ferma'".

In base al suo racconto il dolore è stato così forte che la ragazza gli ha consigliato di mordere un asciugamano ma non ha resistito, e alla fine ha usato il rasoio per comparire in 300.