Nuovo Cinema Paradiso, il dramma di Salvatore Cascio: "Sto diventando cieco"

Salvatore Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, oggi 42 anni, ha descritto il dramma che si ritrova a vivere da quando è affetto da una retinite pigmentosa che lo sta facendo diventare completamente cieco.

Era il 1988 quando al cinema usciva Nuovo cinema Paradiso, quello che ancora oggi viene considerato come il film più amato di Giuseppe Tornatore. All'epoca Salvatore Cascio non aveva neanche dieci anni e, tramite la sua bravura e la dolcezza del suo sguardo, fece innamorare il pubblico dell'opera che conquistò l'Oscar per il miglior film straniero.

Oggi, a distanza di oltre trent'anni, Totò Cascio ha scelto di aprire il suo cuore a La Stampa, descrivendo la malattia che, con il passare del tempo, lo ha fatto sprofondare nel buio. Ad essere colpiti da questo brutto male sono gli occhi dell'uomo, gli stessi che nel film di Tornatore si riempivano di meraviglia di fronte alle magie del cinematografo. "La mia è stata una vita bella, confortata da un buon successo", ha dichiarato Cascio, aggiungendo: "Poi ho avuto problemi agli occhi. Gravi, molto gravi. Mi sono dovuto fermare a causa di una retinite pigmentosa".

Totò Cascio, oggi 42enne, ha quindi descritto la sensazione che prova nel liberarsi di questo peso emotivo: "Non ne ho parlato mai, se non a chi conoscevo bene, per quella naturale riservatezza che interviene quando si deve parlare delle proprie cose, soprattutto quando sono negative. E anche perché ero sprofondato in un periodo buio, anche interiormente. È la prima volta che lo racconto pubblicamente. Mi ero chiuso in me stesso. Pazzesco".

Infine, l'attore italiano ha specificato che la sua rappresenta una malattia degenerativa, molto difficile da curare: "Miglioramenti? No. Questa patologia comporta la perdita quasi totale della vista, ci vedo pochissimo. Grazie a Dio ci sono delle speranze nelle conquiste future della medicina. Spero sempre nella scienza, bisogna credere nella scienza. Grazie a Dio ho tanta fede. Ma ho vissuto anni difficili. Difficili".

Ricordiamo che nel 1990, a due anni di distanza da Nuovo Cinema Paradiso, Salvatore Cascio tornò a lavorare con Giuseppe Tornatore in Stanno tutti bene, film presentato in concorso al 43º Festival di Cannes e del quale nel 2009 è stato realizzato un remake statunitense, nel quale la parte che fu di Marcello Mastroianni è stata affidata a Robert De Niro.