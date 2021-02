Salma Hayek ricorda il trauma della scena di sesso in Desperado: "Ho iniziato a singhiozzare"

Nonostante il supporto della costar Antonio Banderas, la scena di sesso in Desperado, per Salma Hayek, si è rivelato un vero e proprio trauma.

Girare la scena di sesso in Desperado con Antonio Banderas, per Salma Hayek, è stato tutt'altro che divertente. L'attrice ricorda l'esperienza traumatica confessando di essere scoppiata a piangere sul set.

Salma Hayek con Antonio Banderas in Desperado

Ospite del poscast di Dax Shepard, Armchair Expert, Salma Hayek è tornata con la mente al 1993 rivelando che non le è era stato detto che avrebbe dovuto girare una scena di sesso con la sua costar Antonio Banderas.

"Così, quando stavamo per iniziare a girare, sono scoppiata a piangere dicendo 'Non credo di poterlo fare. Ho paura'" ha confessato la Hayek. "Una delle cose di cui avevo paura era Antonio - era un vero gentiluomo ed era così gentile, siamo ancora molto amici - ma era molto libero. Mi spaventava che per lui questa scena non fosse niente. Ho iniziato a piangere e lui mi ha detto 'Oh mio Dio. Mi stai facendo sentire malissimo'. Ero così imbarazzata che stavo piangendo a dirotto".

Salma Hayek ricorda che sia Banderas che il regista Robert Rodriguez hanno fatto di tutto per metterla a suo agio senza farle pressione. Nonostante tutto, la scena di Desperado, per lei, resta un ricordo traumatico:

"Non lasciavo andare l'asciugamano. Cercavano di farmi ridere. Lo toglievo per due secondi e ricominciavo a piangere. Ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto del nostro meglio con quello che potevamo fare in quel momento. Quando non sei tu, allora puoi farlo. Ma continuavo a pensare a mio padre e mio fratello. Vedranno il film? Verranno presi in giro? I maschi non hanno questi problemi. Tuo padre direbbe 'Quello è mio figlio!!".