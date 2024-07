Salma Hayek onorata di aver portato la fiamma olimpica: "Simbolo di luce, speranza, pace e unità"

Salma Hayek ha confessato l'orgoglio provato nel poter partecipare alla staffetta della torcia olimpica, insieme ad altri 174 tedofori che l'hanno portata da Rambouillet a Versailles, prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L'attrice ha raccontato ai propri fan l'emozione attraverso i social, cercando di raccontare per quale motivo in particolare si è sentita così onorata di poter partecipare ad un evento sportivo storico come i Giochi Olimpici, che quest'anno si svolgeranno in Francia.

La tedofora

"Ieri ho avuto l'onore di portare la fiamma olimpica, un simbolo di luce, speranza, pace e unità. Se credete in questi valori, sappiate che eravate con me ad ogni passo. Mentre passavo la torcia e partecipavo alla staffetta ero orgogliosa di rappresentare lo spirito duraturo delle Olimpiadi, portando luce, speranza e unità a tutti" ha scritto Hayek nel post.

Il sito dei Giochi Olimpici spiega che i tedofori sono selezionati in base al loro impegno, dedizione e al modo in cui incarnano almeno uno dei principi fondamentali di Parigi 2024, che includono termini come 'comunità' e 'collettivo'.

Salma Hayek ha un saldo legame con la Francia, essendo sposata con François-Henri Pinault, miliardario e CEO del conglomerato francese di beni di lusso Kering, proprietario di marchi come Gucci, Saint Laurent e Alexander McQueen. È anche a capo della società di investimenti francese Artémis, che detiene la maggioranza delle quote della Creative Artists Agency.

Tra le altre star che hanno partecipato alla staffetta anche Snoop Dogg, Laetitia Casta e MC Solaar. Salma Hayek nel 2023 ha fatto parte del cast di Magic Mike - The Last Dance al fianco di Channing Tatum, per la regia di Steven Soderbergh. Inoltre, ha preso parte alla sesta stagione della serie antologica Black Mirror.