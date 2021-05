Salma Hayek: "Mi hanno scartato per due importanti commedie perché sono messicana"

Oggi Salma Hayek è una star, ma l'attrice ricorda le discriminazioni subite quando, in passato, è stata scartata dal cast di due importanti commedie perché messicana.

Berlino 2020: Salma Hayek al photocall di The Roads Not Taken

Salma Hayek, 54 anni, ha confessato a Variety di aver partecipato ai casting per due importanti commedie, ma sarebbe stata scartata proprio per via delle sue origini messicane:

"In seguito i registi mi hanno detto che il mio era stato il miglior provino e che ero molto più brava di chi hanno scelto, hanno ammesso di essersi pentiti. Ma all'epoca sapevano che gli studi non avrebbero accettato di avere una protagonista messicana."

L'attrice prosegue spiegando che "se sei una donna e sei in un film che ha molto successo e dicono che sei il loro personaggio preferito, daranno comunque tutti i meriti del botteghino al protagonista maschile. Non considerano che sei tu a portare la gente al cinema. Nel mio caso, io ero già una star nel mio paese. Portavo il pubblico latino al cinema. So che alcuni studio ne erano consapevoli, , ma all'epoca non volevano accettare il valore del mercato latino."

Adesso, però, Salma Hayek è stata scelta per recitare in Eternals, nuovo potenziale blockbuster Marvel interpretato da Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok e Brian Tyree Henry:

"Non mi è mai passato per la mente di essere in un film Marvel. Pensavo che quella nave fosse salpata, è stato uno shock assoluto. All'improvviso, ho ricevuto una chiamata 'Vogliono parlarti di un nuovo franchise'. E io ho risposto, 'Cosa?' e ho detto 'OK', ma non ti danno alcuna informazione finché non sei al telefono."