Salma Hayek: "Penélope Cruz arrabbiata perché non le avevo parlato delle molestie di Harvey Weinstein"

Salma Hayek nel 2017 ha rivelato di aver molestie da Harvey Weinstein, l'ex produttore Hollywoodiano accusato da numerose star di stupri e abusi, ma questo ha scatenato la rabbia di molti amici che non sapevano nulla, tra cui Penélope Cruz, molto legata alla star messicana.

Berlino 2020: Salma Hayek saluta al photocall di The Roads Not Taken

Parlando con il Sunday Times, Salma Hayek ha raccontato di come la sua confessione del 2017, pubblicata sul The New York Times, abbia scatenato lo shock e la rabbia di alcune persone a lei care e vicine, che non sapevano nulla. Tra queste c'era Penelope Cruz, molto amica dell'attrice, che sul momento si arrabbiò molto:

"Alcune persone erano molto arrabbiate con me, come Penélope, ma io la stavo proteggendo. Ho tenuto d'occhio il loro rapporto, perché lavorava con lui per Miramax. Stavano facendo dei bei film. Ho notato che a lei non succedeva lo stesso e se glielo avessi detto avrebbe influito sulla sua carriera."

Salma Hayek, quindi, ha voluto proteggere l'amica, che ha lavorato a contatto con il produttore per il film Nine e, successivamente, per Vicky, Cristina, Barcelona ignorando gli abusi di cui si era macchiato. Weinstein, al momento, sta scontando una pena di 23 anni a New York, dopo essere stato riconosciuto colpevole l'anno scorso di atti sessuali criminali di primo grado e stupro di terzo grado.

Nell'editoriale scritto nel 2017, Salma Hayek ha raccontato l'esperienza che ha vissuto per colpa di Harvey Weinstein, durante le riprese di Frida, film del 2002. L'attrice, tra le tante cose, ha rivelato:

"Non ha ottenuto quello che voleva da me e ho realizzato il film che era molto importante, così significativo per me, per la mia gente, e quando dico la mia gente non intendo solo i messicani, intendo per le donne come me. Frida è una donna che ha detto, non sono una donna come chiunque altro, combatterò per la mia individualità."