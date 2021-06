Salma Hayek: "Il mio seno continua a crescere ma non me lo sono rifatto"

Salma Hayek ha confermato che il suo seno è cresciuto nel corso del tempo, sottolineando però che si tratta di un processo naturale e che lei non se lo è mai rifatto.

Salma Hayek in Dal tramonto all'alba

Salma Hayek è considerata una delle attrici più sexy in circolazione. Per quanto riguarda il suo lato estetico, non passa certo inosservato il seno della star messicana che, come molte persone hanno notato, è cresciuto con il passare degli anni. Hayek ha trattato l'argomento mentre era ospite di Red Table Talk, la serie di Facebook Watch con Jada Pinkett-Smith, Willow Smith e Adrienne Benfield-Norris. "Molte persone hanno detto che il mio seno è cresciuto. Non li biasimo. Le mie tette in effetti erano più piccole! E così è stato per il resto del mio corpo", ha detto l'attrice.

La crescita del volume del seno, però, è stata del tutto naturale. La protagonista di Frida ha infatti spiegato che tutto è successo in modo significativo durante le fasi di cambiamento della sua vita, come la gravidanza, la menopausa ed i periodi di aumento di peso. "Per alcune donne, diventano più piccole. Ma ci sono alcune donne che quando ingrassano, le loro tette crescono, ed altre donne che quando hanno figli e allattano al seno le loro tette crescono e non scendono più di volume, e in alcuni casi crescono anche quando sei in menopausa", ha detto Hayek, aggiungendo: "Mi è capitato di essere una di quelle donne a cui è successo in ciascuno di questi passaggi! Quando sono ingrassata, quando sono rimasta incinta e quando sono entrata in menopausa".

Salma Hayek in topless su Allure (agosto 2015)

Hayek ha sottolineato che mentre il suo seno "continuava a crescere", lei sentiva dolore: "Cresceva e la mia schiena ne ha davvero sofferto. Ma non molte persone parlano di questo aspetto". Mentre si parla spesso delle vampate di calore e dell'intensità emotiva della menopausa, Hayek ha notato che la crescita del seno per molti rimane una sorpresa: "Ti dirò quello che gli altri non ti dicono, ovvero che le tette crescono molto". Invecchiare, tuttavia, ha anche insegnato alla star che gli stereotipi sulle donne che "scadono" quando raggiungono una certa età sono una narrativa completamente distruttiva. "Non ci sono date di scadenza per le donne. Questo deve essere chiaro. Perché puoi spaccare il culo a qualsiasi età. Puoi cavartela a qualsiasi età, puoi sognare a qualsiasi età, puoi essere romantica a qualsiasi età", ha detto Hayek, concludendo col dire: "Abbiamo il diritto di essere amate per quello che siamo nella fase in cui siamo. Non siamo qui solo per fare i bambini, non siamo qui solo per dare figli agli uomini. Non siamo qui solo per servire tutti quelli che ci circondano".

Ricordiamo che nella seconda metà dell'anno il pubblico avrà la possibilità di rivedere Salma Hayek sul grande schermo tramite Eternals, il nuovo film dei Marvel Studios che la vedrà protagonista al fianco di molte altre star, tra cui Richard Madden e Angelina Jolie.