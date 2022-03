Sally Field: "Burt Reynolds si è inventato che ero l'amore della sua vita. Non era vero"

A dispetto di quanto dichiarato dal divo, Sally Field non è stata l'amore della vita di Burt Reynold. Lo rivela lei stessa in una recente intervista a Variety.

Burt Reynolds definì pubblicamente Sally Field l'amore della sua vita nel 2015, tre anni prima di morire. L'attore svelò che il suo maggior rimpianto era non essere riuscito a far funzionare la relazione con la collega, incontrata nel 1977, con cui è stato insieme cinque anni.

La versione di Sally Field, però è assai diversa. "Non era qualcuno con cui potevo stare", ha detto in una nuova intervista a Variety. "Semplicemente non andava bene per me in alcun modo."

Per la Field, Reynolds "in qualche modo ha inventato nel suo ripensare a tutto ciò che per lui ero più importante di quanto avesse pensato, ma non lo ero. Voleva solo avere ciò che non aveva. Semplicemente non volevo averci niente a che fare."

Il libro di memorie di Sally Field, In Pieces, è uscito il 18 settembre 2018 - casualmente 12 giorni dopo la morte di Reynolds - e in esso l'attrice ha affrontato anche la loro complicata relazione. field ha svelato che Burt era maniaco del controllo e offensivo e ha dettagliato il suo uso di droghe, affermando che faceva uso di Percodan, Valium e barbiturici mentre giravano Il bandito e la madama. Anche la seconda moglie di Reynolds, Loni Anderson, ha descritto l'uso di droghe dell'attore nelle sue memorie e ha detto che lo ha portato ad abusare di lei fisicamente.

Sally Field e Burt Reynolds si sono frequentati per cinque anni e hanno girato quattro film insieme. Field ha scritto che col senno di poi, la relazione con Reynolds era il suo tentativo di ricreare una versione della sua relazione con il suo patrigno, Jock Mahoney, uno stuntman e attore che, come ha svelato nel suo memoir, ha abusato di lei sessualmente fino all'età di 14 anni. Qualcosa che doveva essere esorcizzato.

L'attrice, che si è sposata due volte, entrambe conclusesi con un divorzio, ha rilasciato una bella dichiarazione dopo la morte di Reynolds. Tuttavia, non ha partecipato al suo funerale.