Tom Brady reciterà in un road movie a fianco di Jane Fonda e Sally Field

Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin e Sally Field interpreteranno quattro amiche pazze per il football che si recano al SuperBowl per veder giocare la superstar Tom Brady, attore e produttore del progetto.

La superstar del football Tom Brady ha annunciato che reciterà in una commedia road movie affiancando due mostri sacri come Jane Fonda e Sally Field. Il film prodotto da Paramount e Endeavor Content vede nel cast anche Lily Tomlin, Rita Moreno e Kyle Marvin.

Jane Fonda con il Golden Globe alla carriera

Tom Brady produrrà la pellicola, intitolata 80 For Brady, con la sua compagnia, 199 Productions. Brady si è ritirato dal NFL a gennaio dopo una gloriosa carriera che lo ha fatto entrare nel cuore dei fan del football.

Secondo The Hollywood Reporter, 80 For Brady sarà diretto da Kyle Marvin, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Michael Covino.

Jane Fonda ammette: "Ho bisogno di sapere di essere ancora attraente per gli uomini"

La sinossi ufficiale del film è un richiamo ai giorni di gloria di Brady: 80 For Brady racconta la storia di quattro migliori amiche e fan dei New England Patriots i quali si imbarcano in un viaggio che cambierà loro la vita verso il Super Bowl LI 2017 per vedere il loro eroe quarterback, Tom Brady, in campo. Mentre navigano nelle terre selvagge del più grande evento sportivo del paese, andranno incontro a una serie di disavventure. Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field suoneranno il quartetto di amiche.