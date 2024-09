Salem's Lot: il nuovo adattamento modificherà radicalmente il finale originale [SPOILER]

In arrivo su Max l'ultimo adattamento, in ordine di tempo, da Stephen King. Salem's Lot ripoterà sul grande schermo il classico Le notti di Salem in tempo per Halloween (negli USA), ma i fan del romanzo si preparino. Secondp quanto anticipato, il finale originale verrà stravolto.

Secondo quanto anticipato da EW, lo scontro finale tra Ben Mears e i suoi alleati e l'antico vampiro Kurt Barlow e i suoi servitori non morti si svolgerà in modo molto diverso rispetto alla versione kinghiana.

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler di Salem's Lot

Come scrive EW, questa versione di Salem's Lot somiglia a un action movie. La sequenza finale, in particolare, si concretizza in forma di climax ambientato in un cinema drive-in. Non è così che finisce il romanzo di Stephen King, ma la scena permette a Lewis Pullman e Makenzie Leigh di sfoggiare la loro abilità negli stunts.

"Il mio corpo era tutto dolorante alla fine" ha rivelato Lewis Pullman. "Mi è davvero piaciuto mettermi in gioco e imparare dalle nostre controfigure come funziona l'intero processo" ha aggiunto Leigh.

Alla fine del romanzo, Ben Mears e il giovane Mark Petrie sono gli unici sopravvissuti dopo aver distrutto Kurt Barlow nella Marsten House, i due sono in fuga mentre un incendio divora la città (sembra che questo evento lo vedremo anche nel film). Sebbene il personaggio di Leigh, Susan Norton, faccia ritorno come vampiro nell'epilogo divisivo, era stata "uccisa" prima di questi eventi. Ma a quanto pare, il film prenderà una strada diversa, come scopriremo prossimamente.

Ritorno a Salem's Lot

Nel cast di Salem's Lot troviamo anche Bill Camp e Spencer Treat Clark. Il film è scritto e diretto dal co-sceneggiatore di It Gary Dauberman.

Al centro della storia troviamo uno scrittore di nome Ben Mears che fa ritorno nella cittadina natale di Jerusalem's Lot, solo per ritrovarsi attratto da una vecchia casa che lo ha traumatizzato da bambino. La Marsten House è un luogo malvagio e un luogo malvagio attrae uomini malvagi. Sfortunatamente per Ben e il resto della città, questa volta gli uomini malvagi in questione sono il potente vampiro Kurt Barlow e il suo subdolo servitore Richard Straker.