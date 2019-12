Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, Netflix svela la data di uscita della seconda parte

Netflix ha annunciato via twitter la data di uscita della seconda parte di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, discusso remake in CGI della celebre serie anime.

La seconda parte di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco ha una data di uscita: il 23 gennaio 2019 Seiya e compagni torneranno dalle parti di Netflix con gli altri 6 episodi della prima stagione (che potrebbe essere anche l'unica).

La serie, remake animato in CGI dell'originale serie anime I cavalieri dello zodiaco, datata 1986, aveva debuttato sulla piattaforma lo scorso 19 luglio con i primi 6 episodi, della durata di circa 30 minuti ciascuno. Accolta in un primo momento con un certo entusiasmo, soprattutto da una platea di giovanissimi, I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya ha suscitato però, già prima del suo rilascio estivo, parecchie perplessità soprattutto nei fan di lunga data del franchise creato negli anni '80 da Masami Kurumada. E non soltanto per la discutibile scelta di rendere Shun, cavaliere di Andromeda, una ragazza, o per tutte le imprecisioni. Con il debutto su Netflix è stato chiaro che "l'attualizzazione" a tutti i costi di un prodotto celebre come I Cavalieri dello Zodiaco non è sempre un rischio che vale la pena correre (qui la nostra recensione di Saint Seiya: I cavalieri dello Zodiaco).

Il pubblico italiano, almeno, ha potuto bearsi di una gradita sorpresa: per il suo remake in CGI, Netflix ha scelto dei doppiatori italiani assai noti al pubblico. Nomi come Ivo De Palma e Marco Balzarotti dicono nulla? Sono proprio le voci che hanno doppiato i Cavalieri al loro arrivo in Italia negli anni '90.

La prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, composta dunque in totale da 12 puntate di circa 30 minuti ciascuna, ripercorre il torneo galattico e la saga dei Cavalieri d'Argento. La serie è diretta da Yoshiharu Ashino per Toei Animation, con il supporto dei due designer Terumi Nishii e Takashi Okazaki. La sceneggiatura è opera di Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger.

La trama ufficiale diffusa da Netflix recita: "I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya segue le avventure di giovani guerrieri noti con il nome di "Cavalieri", protettori giurati della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni cavaliere indossa una potente armatura protetta dalla costellazione zodiacale che rappresenta e viene chiamato Cavaliere dello Zodiaco. I cavalieri sosterranno la dea Atena nella battaglia contro i potenti che vogliono distruggere l'umanità". La prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, con i suoi primi 6 episodi, è già disponibile su Netflix.