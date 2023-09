Saint Omer: la pluripremiata opera prima di Alice Diop arriva su Rarovideo Channel: ecco quando

In arrivo su Rarovideo Channel, a partire da mercoledì 27 settembre, Saint Omer, acclamata e pluripremiata opera prima di Alice Diop: liberamente ispirato a un fatto di cronaca che ha sconvolto l'opinione pubblica francese, il film ha trionfato alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, aggiudicandosi il Leone d'Argento - Gran premio della giuria e il Leone del Futuro - Premio Venezia opera prima "Luigi De Laurentiis" - nonché per la Miglior sceneggiatura al Chicago International Film Festival, come Miglior film al Gent International Film Festival, Miglior film e Miglior sceneggiatura al Sevilla International Film Festival e come Miglior film al Geneva International Film Festival.

Saint Omer sarà il primo titolo della nuovissima sezione Exclusive di Rarovideo Channel, che comprenderà una serie di film eccezionali scelti tra i titoli più premiati in tutti i più importanti festival nazionali ed internazionali negli ultimi due anni. In arrivo nelle prossime settimane anche il primissimo titolo che inaugurerà la sezione Original. Rarovideo Channel, con i suoi film sperimentali, underground e rari, è disponibile solo su The Film Club e su Prime Video.

Rarovideo è la divisione editoriale di Minerva Pictures, fondata da Gianluca e Stefano Curti nel dicembre 1999, dedicata alla distribuzione di immagini in movimento di elevato e riconosciuto valore artistico, secondo un approccio interdisciplinare che coniuga qualità del prodotto e cura della veste editoriale.

Saint Omer: una foto del film

La sinossi della pellicola recita: "Tribunale di Saint-Omer. La scrittrice trentenne Rama assiste al processo di Laurence Coly, una giovane donna accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi dopo averla abbandonata sulla riva di una spiaggia del nord della Francia. Rama intende trarre dal caso una rivisitazione contemporanea del mito di Medea. Ma mentre il processo va avanti, nulla procede come previsto e la scrittrice, incinta di quattro mesi, si ritroverà a mettere in discussione ogni certezza sulla propria maternità."