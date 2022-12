Saint-Omer, la regista Alice Diop: "La mia protagonista inquietante è un atto politico"

Ispirato a fatti realmente accaduti, Saint Omer, in sala dall'otto dicembre, racconta la storia durissima di una giovane madre processata per l'omicidio della figlia di soli 15 mesi. A scrivere e dirigere è Alice Diop, documentarista al primo lungometraggio di finzione.

Saint Omer: una sequenza del film

Premiato alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il Gran premio della giuria e il Premio Venezia opera prima "Luigi De Laurentiis", Saint-Omer vede come protagoniste Laurence Coly (Guslagie Malanda), immigrata senegalese che lasciato la figlia su una spiaggia perché venisse portata via dalla risacca, e Rama (Kayijge Kagame), scrittrice che segue il suo processo per poter raccontare questa vicenda come una sorta di moderna tragedia greca, una nuova Medea. Rama però è incinta e presto si trova emotivamente molto coinvolta.

Dopo Venezia 79, la regista Alice Diop è arrivata a Roma per parlare del suo film: "Per me era importante inquadrare Laurence a lungo: ho usato il piano sequenza in modo politico. Un personaggio come lei viene rappresentato pochissimo: una donna nera misteriosa, inquietante. Finalmente ho potuto offrirlo allo spettatore: inquadrandola così a lungo è come se fossi entrata nella psiche di una donna nera".

Saint-Omer: intervista ad Alice Diop

Saint-Omer e i personaggi femminili sgradevoli

Non è un mistero che chi produce film ha sempre paura quando il protagonista è un personaggio per cui il pubblico prova difficilmente empatia. La preoccupazione raddoppia se la protagonista sgradevole è una donna. Alice Diop ha combattuto per questo: "È stato un elemento di discussione fin dagli inizi. Nel mio film le protagoniste inquietanti sono due! Anche Rame è così: non è un personaggio che seduce il pubblico. Mi è stato detto che non è troppo simpatica e di renderla più morbida. Io invece volevo che creassero una certa distanza: per smontare gli stereotipi sui personaggi femminili, e sulle donne in generale, che spesso si vogliono per forza accoglienti".