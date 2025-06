Sailor Moon, la rara serie live-action ufficiale torna in TV per la prima volta dal suo debutto 20 anni fa

Dopo oltre vent'anni, la serie live-action Pretty Guardian Sailor Moon torna in onda in Giappone. Lanciata nel 2003 da Toei, questa versione in carne e ossa del celebre manga torna in TV dal 4 luglio, ogni venerdì e sabato su Toei Channel. Una riscoperta preziosa per gli appassionati di Sailor Moon, tra nostalgia, curiosità e revival dell'epoca dorata delle guerriere lunari.

Pretty Guardian Sailor Moon: il ritorno in TV della serie live-action dimenticata

Nel vasto universo di Sailor Moon, costellato di anime, musical, reboot e merchandising scintillante, esiste un angolo più appartato, spesso trascurato anche dai fan di lunga data: la serie live-action Pretty Guardian Sailor Moon, andata in onda tra il 2003 e il 2004. Ora, a distanza di più di vent'anni dal suo finale, la serie tornerà in televisione in Giappone grazie a Toei Channel, con ritrasmissioni settimanali ogni venerdì (dalle 17 alle 18) e sabato (dalle 8 alle 9), a partire dal 4 luglio. L'annuncio è stato confermato dal sito ufficiale di Sailor Moon e rilanciato anche tramite l'account giapponese ufficiale su X (ex Twitter), accompagnato da immagini nostalgiche del cast.

Nonostante sia meno nota rispetto all'anime originale del 1992 o all'adattamento reboot Sailor Moon Crystal, questa versione live-action ha avuto un ruolo significativo nel declinare il mito delle Sailor Guardians in chiave tokusatsu. La storia, fedele nelle linee generali all'opera di Naoko Takeuchi, mette ancora una volta al centro lo scontro cosmico tra le paladine del bene e la malvagia Queen Beryl, incarnata dall'attrice Aya Sugimoto. La regia collettiva, composta da cinque nomi tra cui Ryuta Tasaki (già noto per Kamen Rider), imprime alla serie un tono a tratti più drammatico, a tratti grottesco, fondendo effetti speciali, melodramma e trasformazioni brillanti. *"È la magia dell'amicizia e del destino che le guiderà nel buio" - questo lo spirito che la serie cerca di evocare con un'estetica pop early 2000s, oggi irresistibilmente rétro.

Il cast, composto da giovani attrici che avrebbero poi intrapreso percorsi differenti nel mondo dello spettacolo, dà corpo e voce alle cinque eroine iconiche. Miyu Sawai interpreta una Usagi Tsukino ingenua ma determinata, mentre accanto a lei brillano Rika Izumi (Sailor Mercury), Keiko Kitagawa (Sailor Mars), "Mew" Azama (Sailor Jupiter) e Ayaka Komatsu (Sailor Venus). Il misterioso Tuxedo Mask, amore tormentato della protagonista, ha il volto di Joji Shibue, in una performance che ammicca ai drammi romantici di un'epoca passata.

Oggi, questo ritorno sulle onde televisive coincide con un rinnovato fermento intorno all'universo lunare: tra i musical dal vivo - l'ultimo con la quinta generazione delle Nogizaka46 - e le tappe internazionali di The Super Live, Sailor Moon dimostra di sapersi rigenerare senza mai perdere il contatto con la sua mitologia originaria. Intanto, i fan potranno riscoprire il fascino analogico e un po' kitsch di un'opera che, pur essendo "minore", racchiude l'essenza di ciò che rende questa saga ancora amata dopo oltre trent'anni.