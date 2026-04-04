Sailor Moon alla Nasa: il gatto Artemis veglia il viaggio dei quattro astronauti attorno alla Luna

Durante il lancio della missione Artemis II della NASA, un dettaglio ha catturato l'attenzione dei fan: un peluche di Artemis di Sailor Moon nel Mission Control. Un omaggio inatteso che unisce cultura pop e spazio.

*Artemis II e quel dettaglio che nessuno si aspettava

Il 2 aprile 2026 la NASA ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell'esplorazione spaziale con il lancio della missione Artemis II, destinata a riportare esseri umani in orbita attorno alla Luna per la prima volta dal 1972, ai tempi del programma Apollo. A bordo, quattro astronauti - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hanson - impegnati in una missione di dieci giorni che non prevede l'allunaggio, ma una circumnavigazione completa del satellite, compreso il lato nascosto.

Il nome stesso del programma richiama la mitologia: Artemide, dea della Luna e sorella di Apollo. Ma mentre il mondo osservava il lancio con attenzione quasi reverenziale, qualcuno ha notato un dettaglio decisamente più tenero, nascosto tra monitor e console del Mission Control di Houston. Alle spalle della postazione del Capcom - la figura incaricata di comunicare con l'equipaggio - spiccava un piccolo peluche bianco. Non un oggetto qualsiasi, ma Artemis, il celebre gatto di Sailor Moon.

Come se non bastasse, uno dei membri dello staff indossava anche un laccetto decorato con l'inconfondibile silhouette di Usagi Tsukino, protagonista della serie. Una presenza discreta, quasi nascosta, ma sufficiente a creare un ponte simbolico tra il rigore scientifico della missione e l'immaginario fantastico che ha cresciuto intere generazioni.

Quando gli anime arrivano nello spazio

Per chi conosce l'universo creato da Naoko Takeuchi, Artemis non è un semplice comprimario. Introdotto nel manga prequel Codename: Sailor V, il gatto bianco è guida, stratega e alleato di Sailor Venus, oltre che controparte maschile della più famosa Luna. È una figura protettiva, legata a doppio filo all'idea di missione, destino e... Luna. Una coincidenza che, osservata oggi, sembra quasi scritta apposta.

Un gatto chiamato Artemis, presente nel centro di controllo di una missione chiamata Artemis, diretta proprio verso la Luna: un'allineamento simbolico che ha fatto rapidamente il giro dei social. Tra i commenti più condivisi, uno riassume perfettamente lo spirito del momento: "I bambini cresciuti con Sailor Moon e Gundam sono diventati gli ingegneri della NASA".

Non si tratta solo di un easter egg curioso. È la dimostrazione di come la cultura pop possa sedimentarsi nel tempo, trasformandosi da intrattenimento a ispirazione concreta. Per molti, Sailor Moon è stata una porta d'ingresso verso l'idea di spazio come luogo vivo, misterioso, quasi magico. Oggi, quelle stesse persone partecipano attivamente a missioni che avvicinano davvero la Luna alla Terra.

E forse è proprio questo il dettaglio più affascinante: un peluche bianco, appoggiato tra schermi e numeri, che ricorda a tutti che anche i sogni - quelli nati davanti a uno schermo o tra le pagine di un manga - possono trovare il loro posto tra le stelle.