Sailor Moon Cosmos, nuovo trailer per il film: tutti uniti contro la più grande minaccia

Le guerriere Sailor raccolgono quanti più alleati possibile nel nuovo trailer di Sailor Moon Cosmos, il lungometraggio animato in due parti in arrivo quest'estate nelle sale giapponesi.

È tempo di un nuovo trailer per Sailor Moon Cosmos, secondo lungometraggio animato in due parti che racconterà le avventure della combattente che veste alla marinara e i suoi compagni, tra volti familiari e new entry, tutti uniti per affrontare un'ultima, grande minaccia.

Sailor Moon Cosmos torna a far parlare di sé con un nuovissimo trailer che anticipa l'arrivo di un'intensa battaglia.

Il film animato suddiviso in due parti - le quali arriveranno nelle sale giapponesi rispettivamente il 9 e il 30 del mese di giugno - renderà ancor più vivace l'estate nipponica grazie al ritorno delle guerriere Sailor, a cui si aggiungono questa volta anche le Sailor Starlight (Taiki, Yaten e Seiya ovvero le Three Lights a.k.a Sailor Star Maker, Sailor Star Healear e Sailor Star Fighter).

Sailor Moon Cosmos, nuovo teaser trailer per il film: ecco le Sailor Starlight

La pellicola, che segue le vicende di Sailor Moon Eternal, andrà a concludere l'adattamento del manga con la messa in scena dell'ultimo arco narrativo, Stars.

Diretto da Tomoya Takahashi, Sailor Moon Cosmos è scritto da Kazuyuki Fudeyasu e potrà vantare ancora una volta il character design di Kazuko Tadano e le musiche di Yasuharu Takanashi.

Al momento non abbiamo ancora informazioni in merito alla sua distribuzione italiana, ma attendiamo aggiornamenti (ricordiamo che Sailor Moon Eternal nel nostro paese è stato distribuito da Netflix).