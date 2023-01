Sailor Moon Cosmos, nuovo teaser trailer per il film: ecco le Sailor Starlight!

Nuovo teaser trailer per Sailor Moon Cosmos, il prossimo film d'animazione in due parti in arrivo sugli schermi: ammirate le Sailor Starlight!

Sailor Moon Cosmos, il nuovo film in due parti che proseguirà la storia delle celebri guerriere nate dalla fantasia di Naoko Takeuchi, si mostra in un nuovo teaser trailer con protagoniste le Sailor Starlight.

La saga animata di Sailor Moon Crystal, nuovo adattamento dell'iconico manga di Naoko Takeuchi (dopo la serie animata anni '90) sta finalmente per giungere a conclusione.

A seguire il film in due parti Sailor Moon Eternal - distribuito nel 2020 in Giappone e arrivato da noi nel 2021 grazie a Netflix - arriverà infatti un'altra pellicola divisa in due parti, Sailor Moon Cosmos, che coprirà gli eventi dell'ultimo arco narrativo dell'opera, Stars, quello in cui vedremo introdotte le Sailor Starlight, protagoniste della nuova preview pubblicata in queste ore.

Ricordate Taiki, Yaten e Seiya a.k.a. le Three Lights a.k.a Sailor Star Maker, Sailor Star Healear e Sailor Star Fighter? Presto avremo modo di vederli in questa nuova versione animata che, ci segnala anche Comicbook, debutterà in Giappone quest'estate, precisamente il 9 giugno la prima parte, e il 30 dello stesso mese la seconda.

Non sappiamo ancora come si comporterà la distribuzione italiana di Sailor Moon Cosmos (probabilmente sarà affidata nuovamente a Netflix e arriverà con un qualche ritardo rispetto all'uscita nipponica, ma con entrambi le parti disponibili allo stesso momento), per cui rimaniamo in attesa di aggiornamenti, ma restate sintonizzati!