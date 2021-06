Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, la recensione del film di Sailor Moon su Netflix

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il Film: una scena del film animato

Fate attenzione, il 3 giugno, su Netflix, torna la bella guerriera che veste alla marinara: Sailor Moon è pronta per punirvi in nome della Luna con un nuovo lungometraggio. Cominciamo la recensione di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal con una premessa fondamentale: questo film è un reboot, quindi chi la ama da sempre non può perdersi questo ennesimo tassello del franchise giapponese, chi invece non la conosce potrebbe scoprire un mondo colorato in cui perdersi.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il Film: una scena

In principio fu Sailor V: eroina che combatte per proteggere la Terra grazie ai poteri che derivano dal pianeta Venere. In Codename Sailor V, manga pubblicato nel 1991 e creato da Naoko Takeuchi, si comincia a parlare di guerriere planetarie, divise alla marinaretta e della principessa della Luna. La vera missione di Sailor V è infatti ritrovarla. Visto il successo, l'autrice, allora 24enne, decise di dare forma a questa fantomatica principessa lunare: nasceva Sailor Moon, nome di battaglia di Usagi Tsukino (Bunny nella versione italiana), protagonista di una nuova serie a fumetti.

Lo stesso anno, nel 1992, è arrivata anche la serie animata, prodotta da Toei Animation. Composta da 200 episodi divisi in cinque stagioni, in Italia sarebbe andata in onda su Canale 5 nel 1995, conquistando un'intera generazione, che ne sarebbe diventata ossessionata (preoccupando qualche genitore, che non aveva ben capito che gli anime giapponesi, i nostri "cartoni animati", non sono destinati prettamente a un pubblico molto giovane). Sailor Moon e le sue amiche, adolescenti che combattono, parlano di morte, resurrezione e responsabilità, vogliono diventare scienziate e star della musica, instaurano relazioni con persone dello stesso sesso e si denudano quando si trasformano, erano troppo audaci per alcuni adulti. Chi invece all'epoca era giovane ed è cresciuto con Usagi ha presto capito il suo prezioso insegnamento: l'unica cosa che conta davvero è l'amicizia e sapere quando sacrificarsi per il bene comune, senza giudicare nessuno.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Sailor Moon sta per compiere 30 anni, eppure l'amore verso l'universo creato da Naoko Takeuchi sembra non esaurirsi. All'avanguardia per molti aspetti, a cominciare dal vedere finalmente (almeno nell'animazione giapponese) un gruppo di eroine che combattono per salvare la Terra senza il bisogno di un aiuto, Sailor Moon ha davvero mostrato a una generazione che l'autodeterminazione e l'empatia sono tutto.

25 anni di Sailor Moon: 25 cose che (forse) non sapete sulla guerriera che veste alla marinara

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il Film: Usagi, Chibiusa e Pegasus

Accanto a questo aspetto romantico c'è anche l'enorme potenziale commerciale. Magliette, gadgets, riproduzioni degli scettri, action figures, Funko Pop, peluches, porta pranzo, borse, trucchi. Provate a pensare a qualcosa con sopra il logo di Sailor Moon: sicuramente è stata realizzata (e comprata). Per mantenere vivo il mercato di una saga conclusa ormai nel '97, sono stati fatti film e musical. Nel 2014, per presentare Sailor Moon alla nuova generazione, è arrivato anche il reboot: Pretty Guardian Sailor Moon Crystal.

Locandina di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film

Addio al disegno morbido anni '90, via l'ironia e le sottotrame riempitive. Si è passati dal formato televisivo, in 4:3, al 16:9, si è fatto abbondante uso di effetti speciali in computer grafica (laddove la serie anni '90 era disegnata tutta a mano) e si è uniformato il design a quello delle tavole di Naoko Takeuchi, più spigoloso. Anche la storia ripete fedelmente quella dei fumetti. Sailor Moon Crystal riunisce gli eventi delle prime tre stagioni (Sailor Moon, Sailor Moon R e Sailor Moon S).

Ed è qui che arriva Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film: diviso in due parti, per una durata totale di 180 minuti, il film copre tutto l'arco narrativo della quarta stagione, Sailor Moon Super S, in cui Chibiusa, la figlia di Sailor Moon tornata nel passato per apprendere l'arte del combattimento dalla madre, incontra Pegasus, cavallo alato che le dona nuovi poteri.

Un tuffo nella nostalgia, ma con un design diverso

Nulla di nuovo quindi per chi conosce già la storia: in seguito a un'eclissi solare entra in scena il Dead Moon Circus, guidato da Zirconia, braccio destro della Regina Nehellenia, che vuole ritrovare il suo Pegasus, da cui trae energia, fuggito e rifugiatosi nei sogni di Chibiusa. Nella seconda parte entrano in scena anche le meravigliose guerriere Sailor del Sistema solare esterno: Sailor Uranus, Sailor Neptune, Sailor Pluto e Sailor Saturn.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il Film: Pegasus/Helios e Chibiusa in una scena

Gli appassionati della prima ora proveranno sicuramente nostalgia per il design morbido anni '90, ma è innegabile che questo reboot dalle linee più longilinee e i colori pastello possieda del fascino. Tutto è più serio e solenne, più scintillante, più patinato. È una buona occasione per ritrovare personaggi che ormai sono come vecchi amici e anche scoprire perché da 30 anni ragazze e ragazzi (e gli adulti che sono diventati) continuano ad amare le guerriere che vestono alla marinara. Unica nota dolente, sempre per i fedelissimi dell'anime originale, è non poter sentire la doppiatrice storica di Usagi/Bunny, Elisabetta Spinelli e tutto il cast di voci originali, sostituite con nuovi interpreti.