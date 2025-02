SAG Awards 2025, Martin Short assente alla cerimonia: ecco il motivo

La star di Only Murders in the Building non era presente a ritirare il premio come miglior attore in una serie commedia.

Uno dei grandi assenti della serata di ieri degli Screen Actors Guild Awards è senza dubbio Martin Short, candidato quale miglior attore in una serie commedia per la sua performance in Only Murders in the Building.

La star della serie Hulu disponibile su Disney+ non ha partecipato alla cerimonia e non ha potuto ritirare il premio assegnatogli dai sindacati del mondo dello spettacolo americano.

Il motivo dell'assenza di Martin Short

La co-star di Only Murders in the Building insieme a Steve Martin e Selena Gomez era assente perché malato di COVID-19 e il premio è stato accettato da Joey King e Jack Quaid al posto del collega.

Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez in una scena di Only Murders in the Building

Martin Short ha conquistato il premio grazie alla sua istrionica performance del regista teatrale Oliver Putnam nella serie ambientata nel fittizio palazzo residenziale Arconia a Manhattan.

Il messaggio di ringraziamento di Martin Short per gli Screen Actors Guild Awards

"L'onore di far parte di Only Murders in the Building è il complimento più straordinario che si possa ricevere" ha dichiarato Short "Essere premiati dai propri colleghi è ancora più significativo. Grazie di cuore".

Nei giorni scorsi, Steve Martin aveva rivelato pubblicamente che Martin Short aveva contratto il COVID probabilmente da Maya Rudolph. Nel corso del Saturday Night Live di settimana scorsa, Short e Rudolph si sono baciati durante la trasmissione.

Martin Short e Steve Martin in una scena di Only Murders in the Building

"Maya aveva il COVID. Marty ha il COVID. Mi chiedo come mai? La maledizione COVID del 50° anniversario del SNL è reale" ha scritto Steve Martin - che interpreta Charles Haden-Savage in Only Murders in the Building.