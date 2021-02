SAG Awards 2021: le nomination premiano Da 5 Bloods, Ma Rainey, Bridgerton e I May Destroy You

Le nomination ai SAG Awards 2021 sono state annunciate e il sindacato degli attori ha premiato Da 5 Bloods, Ma Rainey, Bridgerton e I May Destroy You.

Le nomination ai SAG Awards 2021 sono state annunciate oggi e in corsa per una statuetta assegnata dal sindacato degli attori americani ci sono anche i protagonisti di film come Da 5 Bloods e Il Processo ai Chicago 7, e serie apprezzate dal pubblico e dalla critica tra cui Bridgerton e The Crown.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti andrà in onda sugli schermi americani domenica 4 aprile sugli schermi di TNT e TBS.

Chadwick Boseman potrebbe essere premiato grazie alle sue performance in Ma Rainey's Black Bottom e Da 5 Bloods - Come fratelli, titoli presenti anche nella categoria Miglior Cast, assegnando così all'attore ben 4 candidature.

Tra le sorprese delle nomination di questa ventisettesima edizione dei premi SAG ci sono invece Minari, diretto da Lee Isaac Chung, e Amy Adams che potrebbe essere scelta come Migliore Attrice Protagonista grazie alla sua performance in Elegia americana.

Nel settore televisivo, dopo essere stata snobbata dalla Hollywood Foreign Press, è stato riconosciuto il valore della serie I May Destroy You, mentre si conferma il dominio di Netflix grazie agli show Bridgerton, The Crown, Ozark eDead to Me - Amiche per la morte.

Ecco tutte le nomination:

FILM

Miglior Cast

Da 5 Bloods

Ma Rainey's Black Bottom

Minari

One Night in Miami

Il Processo ai Chicago 7

Miglior Attrice Protagonista

Amy Adams - Elegia Americana

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Miglior Attore Protagonista

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Miglior Attrice Non Protagonista

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Elegia Americana

Olivia Colman - The Father

Yuh-Jung Youn - Minari

Helena Zengel - News of the World

Miglior Attore Non Protagonista

Sacha Baron Cohen - Il Processo ai Chicago 7

Chadwick Boseman - Da 5 Bloods

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - The Little Things

Leslie Odom Jr. - One Night In Miami

Miglior Gruppo di Stunt

Da 5 Bloods

Mulan

News of the World

Il Processo ai Chicago 7

Wonder Woman 1984

PROGRAMMI TELEVISIVI

Miglior Cast in una serie drammatica

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Lovecraft Country

Ozark

Miglior Cast in una serie Comedy

Dead to me

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Miglior Attrice in un film televisivo o serie limitata

+Cate Blanchett - Mrs. America

+ Michaela Coel - I May Destroy You

+ Nicole Kidman - The Undoing

+ Anya Taylor-Joy - La regina degli scacchi

+ Kerry Washington - Little Fires Everywhere

Miglior Attore in un film televisivo o serie limitata

Bill Camp - La regina degli scacchi

Daveed Diggs - Hamilton

Hugh Grant - The Undoing

Ethan Hawke - The Good Lord Bird

Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Miglior Attrice in una serie drammatica

Gillian Anderson - The Crown

Olivia Colman - The Crown

Emma Corrin - The Crown

Julia Garner - Ozark

Laura Linney - Ozark

Miglior Attore in una serie drammatica

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This is Us

Josh O'Connor - The Crown

Bob Odenkrik - Better Call Saul

Regé-Jean Page - Bridgerton

Miglior Attrice in una serie comedy

Christina Applegate - Dead to me

Linda Cardellini - Dead to Me

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Annie Murphy - Schitt's Creek

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Miglior Attore in una serie Comedy

Nicholas Hoult - The Great

Daniel Levy - Schitt's Creek

Eugene Levy - Schitt's Creek

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy

Migliori Stunt in una serie comedy o drammatica