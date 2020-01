SAG Awards 2020: Brad Pitt e Jennifer Aniston celebrano insieme la vittoria nel backstage (FOTO)

Brad Pitt e Jennifer Aniston festeggiano insieme i SAG Awards 2020

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati immortalati nel backstage dei SAG Awards 2020 mentre celebrano insieme la doppia vittoria. A sorpresa, Jennifer Anistonè stata premiata come migliror attrice protagonista in una serie drammatica per The Morning Show, mentre Brad Pitt si è portato a casa il premio per miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood. A testimoniare la ritrovata armonia tra i due ex una foto scattata nel backstage che li vede intenti a celebrare insieme le loro vittorie.

"Stavo ripensando a quando ero una ragazzina e registravo Laverne & Shirley e Happy Days" ha svelato la Aniston durante il discorso di ringraziamento. "Pensavo 'Un giorno lo farò anche io. Sapevo che sarei uscita da questa casa. Viglio ringraziare le mie colleghe, le vostre performances mi hanno ispirato per anni e mi sento come se fossimo cresciute insieme."

L'abbraccio tra Brad Pitt e Jennifer Anoston ai Sag Awards 2020

Per Jennifer Aniston, tra i vincitori dei SAG Awards 2020, questo è il primo riconoscimento ai SAG Awards in quasi 25 anni, nel 1996 l'attrice aveva portato a casa una statuetta insieme al cast di Friends. Per quanto riguarda Brad Pitt, l'attore prosegue la sua corsa verso l'Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo dello stuntman Cliff Booth nel film di Quentin Tarantino.