Ironheart, Marvel dà il suo benvenuto a Mefisto: ecco il villain in un'immagine ufficiale

Le voci secondo cui Sacha Baron Cohen si fosse unito al MCU nel ruolo di Mefisto circolavano già prima che Ironheart entrasse in produzione più di 4 anni fa, ma i Marvel Studios non hanno mai ufficializzato il suo casting, riuscendo comunque a far sembrare il suo debutto nel finale di stagione un evento piuttosto importante.

Come previsto, lo stregone demoniaco si rivela essere colui che ha fornito a The Hood il suo potente mantello, ma quando Riri Williams sconfigge il suo ex alleato, Mephisto mette gli occhi sulla nostra eroina. Dopo un incontro, Williams stringe un patto faustiano con il "Diavolo", facendo risorgere la sua amica Natalie in cambio... della sua anima? Questa sembra essere l'implicazione, anche se resta da vedere cosa significherà per lo status di "supereroe" di Ironheart.

La Marvel ha ora condiviso un nuovo sguardo a Cohen nei panni di Mefisto (solo in forma umana, purtroppo) in un breve video e in alcune nuove immagini ufficiali tratte dagli episodi della serie disponibili su Disney+.

Chi è Mefisto nei fumetti Marvel?

Ironheart

Mefisto è stato creato da Stan Lee e John Buscema. Il personaggio è basato su Mefistofele, un demone della leggenda di Faust. Il personaggio era originariamente un antagonista di Silver Surfer e Ghost Rider, ma nel corso degli anni è apparso un po' ovunque. Il personaggio è apparso anche in live-action in Ghost Rider (2007), interpretato da Peter Fonda, e in Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011), interpretato da Ciaran Hinds.

Ironheart: Dominique Thorne

Secondo la tradizione, Mefisto sostiene che l'Essere Supremo sia morto suicidandosi, il che ha portato alla sua creazione. La morte dell'Essere Supremo avrebbe creato l'intero Universo Marvel e le Gemme dell'Infinito. Mefisto ha una natura totalmente malvagia e sostiene che anche questa sia stata determinata dall'Essere Supremo.

Nel corso degli anni, Mefisto ha svolto un ruolo importante in diversi eventi determinanti. Ha catturato e trattenuto l'anima di Cynthia von Doom e ha causato le rispettive trasformazioni di Norman e Harry Osborn in Green Goblin e Kindred.

Quali sono i poteri di Mefisto in Ironheart?

Mephisto ha molti poteri nei fumetti Marvel. È un'entità demoniaca immortale ed estremamente potente che può manipolare e usare la magia. Utilizzando i suoi poteri, Mefisto può acquisire attributi fisici sovrumani, capacità di cambiare forma e dimensioni.

Può anche proiettare illusioni, manipolare i ricordi e alterare il tempo e la realtà. È anche molto resistente e può riprendersi praticamente da tutto. Mefisto spesso acquisisce anime stringendo patti con gli esseri umani. La narrazione di Ironheart potrebbe aver preso spunto proprio da questo espediente narrativo.