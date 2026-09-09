Ernesto Passaro su Cristiana Anania e Giovanni Grazioso: “Capaci di tutto”

La segnalazione su un presunto incontro tra Cristiana Anania e Giovanni Grazioso durante l'estate riaccende il gossip: Ernesto Passaro interviene sui social con una frecciata che fa discutere.

Ernesto Passaro
NOTIZIA di 09/09/2026

Mentre i nuovi programmi della prossima stagione televisiva sono ormai alle porte, i protagonisti delle trasmissioni appena terminate continuano a essere al centro dell'attenzione. Questa volta a riaccendere il gossip sono Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne, e Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island.

Nelle ultime ore è infatti emersa una segnalazione secondo la quale i due si sarebbero sentiti e avrebbero avuto modo di vedersi durante l'estate, in particolare nel periodo di Ferragosto. Un'indiscrezione che ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati dei due programmi e che ha coinvolto anche Ernesto Passaro, ex scelta di Cristiana nel dating show di Maria De Filippi.

Cristiana Anania e Giovanni Grazioso, la segnalazione dell'estate

Secondo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Cristiana Anania e Giovanni Grazioso si sarebbero sentiti e incontrati durante il periodo di Ferragosto. A rendere ancora più interessante l'indiscrezione è il dettaglio relativo al presunto interesse di Giovanni nei confronti dell'ex tronista. Nella segnalazione, infatti, si legge: "Lui era pazzo di lei, lo diceva a tutti i suoi amici, ma forse lei non voleva nulla, solo amicizia".

Cristiana Tronista Uomini E Donne
Cristiana Anania sul trono di Uomini e donne

Ernesto Passaro e Cristiana Anania dopo la fine della relazione

Il nome di Ernesto Passaro è inevitabilmente tornato nella vicenda. L'ex corteggiatore e Cristiana Anania erano usciti insieme da Uomini e Donne, dopo che la tronista aveva deciso di sceglierlo al termine del suo percorso nel programma.

Le premesse sembravano importanti: la coppia aveva anche preso in considerazione la possibilità di iniziare una convivenza. Nonostante i progetti e le aspettative, però, la relazione è terminata.

La loro storia si è così aggiunta all'elenco delle coppie nate nelle ultime stagioni di Uomini e Donne che, dopo l'uscita dal programma, hanno deciso di prendere strade diverse, sia tra i protagonisti del Trono Classico sia tra quelli del Trono Over.

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Giovanni Grazioso

Dopo la rottura, tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania non sono mancate alcune frecciatine sui social. Nel corso del tempo è intervenuto in alcune occasioni anche Federico Cotugno, la non scelta dell'ex tronista siciliana.

La frecciata di Ernesto Passaro sui social

La nuova segnalazione su Cristiana Anania e Giovanni Grazioso ha portato Ernesto a intervenire attraverso le sue Instagram Stories. L'ex scelta di Cristiana ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha parlato della sua volontà di prendere le distanze da determinate dinamiche e di non voler alimentare ulteriormente il rumore.

"A volte penso che, pur di creare hype e continuare a far parlare di sé, certe persone sarebbero capaci davvero di tutto... anche di arrivare a coinvolgere personaggi dei Simpson pur di far parlare di loro".

Cristiana Ernesto
Cristina es Ernesto dopo la scelta

Il vigile del fuoco ha poi spiegato di non provare rabbia né rancore e di non avere bisogno di alimentare il clamore: "Sono semplicemente felice di essere dall'altra parte, di aver chiuso un capitolo e di poter guardare certe dinamiche con la giusta distanza".

Ernesto ha quindi sottolineato di voler scegliere una vita lontana da ciò che, a suo giudizio, avrebbe bisogno continuamente di hype per attirare l'attenzione: "Io scelgo altro. La mia serenità, la mia dignità e la mia vita, lontano da tutto ciò che ha bisogno continuamente di hype per esistere".

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Il messaggio si è concluso con una frase ancora più netta: "Meno male che ne sono uscito. Che bello, piano piano, le persone si rivelano per ciò che sono".

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