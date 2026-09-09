Ernesto Passaro su Cristiana Anania e Giovanni Grazioso: “Capaci di tutto”

Mentre i nuovi programmi della prossima stagione televisiva sono ormai alle porte, i protagonisti delle trasmissioni appena terminate continuano a essere al centro dell'attenzione. Questa volta a riaccendere il gossip sono Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne, e Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island.

Nelle ultime ore è infatti emersa una segnalazione secondo la quale i due si sarebbero sentiti e avrebbero avuto modo di vedersi durante l'estate, in particolare nel periodo di Ferragosto. Un'indiscrezione che ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati dei due programmi e che ha coinvolto anche Ernesto Passaro, ex scelta di Cristiana nel dating show di Maria De Filippi.

Cristiana Anania e Giovanni Grazioso, la segnalazione dell'estate

Secondo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Cristiana Anania e Giovanni Grazioso si sarebbero sentiti e incontrati durante il periodo di Ferragosto. A rendere ancora più interessante l'indiscrezione è il dettaglio relativo al presunto interesse di Giovanni nei confronti dell'ex tronista. Nella segnalazione, infatti, si legge: "Lui era pazzo di lei, lo diceva a tutti i suoi amici, ma forse lei non voleva nulla, solo amicizia".

Cristiana Anania sul trono di Uomini e donne

Ernesto Passaro e Cristiana Anania dopo la fine della relazione

Il nome di Ernesto Passaro è inevitabilmente tornato nella vicenda. L'ex corteggiatore e Cristiana Anania erano usciti insieme da Uomini e Donne, dopo che la tronista aveva deciso di sceglierlo al termine del suo percorso nel programma.

Le premesse sembravano importanti: la coppia aveva anche preso in considerazione la possibilità di iniziare una convivenza. Nonostante i progetti e le aspettative, però, la relazione è terminata.

La loro storia si è così aggiunta all'elenco delle coppie nate nelle ultime stagioni di Uomini e Donne che, dopo l'uscita dal programma, hanno deciso di prendere strade diverse, sia tra i protagonisti del Trono Classico sia tra quelli del Trono Over.

Giovanni Grazioso

Dopo la rottura, tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania non sono mancate alcune frecciatine sui social. Nel corso del tempo è intervenuto in alcune occasioni anche Federico Cotugno, la non scelta dell'ex tronista siciliana.

La frecciata di Ernesto Passaro sui social

La nuova segnalazione su Cristiana Anania e Giovanni Grazioso ha portato Ernesto a intervenire attraverso le sue Instagram Stories. L'ex scelta di Cristiana ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha parlato della sua volontà di prendere le distanze da determinate dinamiche e di non voler alimentare ulteriormente il rumore.

"A volte penso che, pur di creare hype e continuare a far parlare di sé, certe persone sarebbero capaci davvero di tutto... anche di arrivare a coinvolgere personaggi dei Simpson pur di far parlare di loro".

Cristina es Ernesto dopo la scelta

Il vigile del fuoco ha poi spiegato di non provare rabbia né rancore e di non avere bisogno di alimentare il clamore: "Sono semplicemente felice di essere dall'altra parte, di aver chiuso un capitolo e di poter guardare certe dinamiche con la giusta distanza".

Ernesto ha quindi sottolineato di voler scegliere una vita lontana da ciò che, a suo giudizio, avrebbe bisogno continuamente di hype per attirare l'attenzione: "Io scelgo altro. La mia serenità, la mia dignità e la mia vita, lontano da tutto ciò che ha bisogno continuamente di hype per esistere".

Il messaggio si è concluso con una frase ancora più netta: "Meno male che ne sono uscito. Che bello, piano piano, le persone si rivelano per ciò che sono".