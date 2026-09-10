Uomini e Donne anticipazioni: Agnese e Roberto faccia a faccia, interviene Maria De Filippi

Agnese e Roberto sono tornati in studio dopo la rottura e hanno affrontato un nuovo confronto sulla loro relazione. Maria De Filippi è intervenuta durante la discussione, invitandoli a chiarirsi lontano dalle telecamere.

Continuano le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che tornerà nelle prossime settimane ad accompagnare il pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. La nuova stagione si prepara a regalare ancora una volta confronti, nuove conoscenze e colpi di scena tra Trono Over e Trono Classico.

Nel parterre degli opinionisti, quest'anno, ci sono Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini. Le anticipazioni sono state fornite da Lollo Magazine

Uomini e Donne Trono Over: Agnese e Roberto tornano in studio dopo la rottura

Grande attenzione è stata riservata ad Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, già protagonisti della precedente registrazione quando la dama annunciò la fine della loro relazione.

Questa volta erano entrambi presenti in studio e hanno avuto un lungo confronto sui motivi della loro rottura. Nel corso della conversazione sarebbero emerse diverse incomprensioni, alcune legate anche alla loro recente vacanza e ad altri aspetti della convivenza che, secondo entrambi, non stavano funzionando.

Roberto e Agnese: bacio durante la proposta di fidanzamento della scorsa stagione

A un certo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha invitato Agnese e Roberto a lasciare lo studio per poter parlare e confrontarsi lontano dalle telecamere.

Un momento particolarmente significativo ha riguardato anche l'anello di fidanzamento. Agnese aveva infatti portato con sé l'anello, decidendo di restituirlo a Roberto durante la registrazione. Resta però ancora da capire quale sarà il risultato del confronto lontano dallo studio e se tra i due ci sarà un definitivo addio oppure una nuova possibilità.

Antonio e Paola, la frequentazione continua ma c'è una differenza

Spazio anche alla conoscenza tra Paola Fatuzzo e Antonio Marino. La loro frequentazione prosegue, ma durante la registrazione sarebbero emerse alcune differenze rispetto al modo di vivere il rapporto. Antonio avrebbe infatti ribadito di voler vivere la conoscenza in esclusiva, mentre Paola, almeno per il momento, non sarebbe pronta ad accettare questa condizione. Una divergenza che potrebbe quindi creare nuovi sviluppi nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Gemma Galgani sul parterre over

Gemma Galgani vuole rallentare con Fabio

Tra le protagoniste della registrazione non poteva mancare Gemma Galgani. La dama torinese continua la sua frequentazione con Fabio, ma avrebbe manifestato la volontà di procedere con maggiore calma.

Gemma avrebbe spiegato di non sentirsi ancora pronta a lasciarsi andare completamente e di voler rallentare la conoscenza, evitando di sbilanciarsi troppo. La frequentazione con Fabio, dunque, continua, ma con qualche cautela in più da parte della dama.

Giorgia Angeloni è la nuova tronista di Uomini e donne

Trono Classico: nuove esterne per Giorgia e Giacomo

Passando ai due tronisti presenti in studio, durante la registrazione è stata mostrata una nuova esterna di Giorgia Angeloni con uno dei suoi corteggiatori. Spazio anche a Giacomo Vacalebre, che ha vissuto una nuova esterna con una delle ragazze presenti nel suo parterre. Per il tronista, però, è arrivato anche il momento di prendere una decisione importante.

Giacomo ha infatti deciso di eliminare cinque ragazze rimaste nel suo parterre. La scelta sarebbe stata motivata dal fatto che il tronista non avrebbe percepito un interesse reciproco e, soprattutto, non avrebbe sentito da parte delle corteggiatrici una reale attrazione nei suoi confronti.

Una decisione netta che riduce quindi il numero delle ragazze ancora in gioco e potrebbe permettere a Giacomo di concentrarsi maggiormente sulle conoscenze che considera più interessanti.