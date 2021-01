Sabrina Ferilli e i figli: ecco perché non ne ha avuti

L'attrice romana Sabrina Ferilli ha confessato perché non abbia mai avuto figli e perché non li abbia voluti, nonostante abbia provato ad adottarne anche uno.

La celebre Sabrina Ferilli ha scelto, nel corso della sua lunga carriera da attrice, di non avere figli. In un'intervista per La Stampa aveva affrontato questo argomento, spiegando perché non abbia mai voluto diventare mamma.

La Ramona de La grande bellezza ha spiegato in diverse occasioni le motivazioni per cui lei non abbia mai voluto figli: "Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c'è stata fortuna" - ha raccontato Sabrina Ferilli a La Stampa - "Alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata."

La Grande Bellezza: Sabrina Ferilli sul set del film

L'attrice, che stasera sarà ospite della puntata in prima serata di C'è posta per te, ha spesso spiegato la propria posizione in merito a quanti le chiedevano la sua opinione sulla maternità e sulle donne senza figli: "Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo" - ha spiegato su Libero - "Quello che non ho avuto è perché non l'ho voluto. Volevo essere autonoma e avere poca gente intorno ma di qualità", ha confessato l'attrice romana.

Sabrina Ferilli in un'immagine del film Tutta la vita davanti.

Sposata con Flavio Cattaneo, Sabrina Ferilli, sempre in merito all'argomento figli, ha spiegato, nel corso di diverse interviste, di non essersi mai voluta neppure accanire sull'idea di realizzare un desiderio di maternità. Oltre ad avere una carriera meravigliosa che le ha regalato soddisfazioni e riconoscimenti, l'attrice romana ha spesso ribadito di essere contenta delle sue scelte che, come sostenuto da lei stessa, son "sempre state scelte ben ponderate".