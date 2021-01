C'è posta per te 2021, ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero nella prima puntata, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 arriva stasera su Canale 5, alle 21:25, con la prima puntata della ventiquattresima edizione. E il people-show condotto da Maria De Filippi torna quasi in tempo per festeggiare il 21° compleanno, che cadrà ufficialmente il prossimo 12 gennaio.

Il momento dell'anno, dunque, in cui i sentimenti e le travolgenti emozioni diventano protagoniste della prima serata di Mediaset, è tornato, portando con sè, come sempre, ospiti di tutto rispetto: questa sera ad animare C'è posta per te ci saranno Sabrina Ferilli, accompagnata per l'occasione dalla mamma Ida, e Luca Argentero, reduce dal successo della fiction Doc - Nelle tue mani, e già attesissimo nei panni dell'amico più fedele di Sandokan, nella nuova serie tv dedicata al pirata gentiluomo che lo vedrà recitare al fianco di Can Yaman (anche lui tra gli ospiti della nuova edizione del people show).

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni.