A testa alta, da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la serie con Sabrina Ferilli

Una preside stimata, un video diffuso senza consenso e una comunità pronta a giudicare: Sabrina Ferilli torna protagonista questa sera nella fiction di Canale 5 che parla di dignità, giustizia e coraggio.

Parte questa sera in prima serata su Canale 5 A testa alta - Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli che porta in TV una storia fortemente contemporanea. Al centro del racconto c'è una donna, preside di un liceo del Lazio, che si ritrova improvvisamente esposta, travolta da uno scandalo mediatico che mette in discussione non solo la sua reputazione, ma anche il suo ruolo pubblico e privato.

Una storia che ci tocca tutti da vicino in una società in cui si è sempre più esposti sui social media e dove il confine tra vita privata e pubblica si fa ogni giorno più labile. Vediamo allora nel dettaglio di cosa parla la nuova fiction con Sabrina Ferilli.

La trama di A testa alta - Il coraggio di una donna

Sabrina Ferilli

Virginia Terzi è una preside stimata, una figura autorevole e rispettata in un liceo di un piccolo borgo affacciato su un lago alle porte di Roma. Crede profondamente nella scuola come luogo di crescita e responsabilità ed è pronta a lanciare un progetto educativo contro la dipendenza digitale: A testa alta.

Proprio quando tutto sembra andare nella direzione giusta, però, la sua vita viene sconvolta dalla diffusione online di un video intimo, condiviso senza il suo consenso. In poche ore la fiducia della comunità intera vacilla, i social diventano un tribunale e la donna si ritrova sola a difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui ha sempre creduto.

A testa alta racconta così la caduta e il tentativo di rinascita di Virginia, in un contesto dove il giudizio collettivo sembra essere più importante della verità.

Le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio della fiction, in onda questa sera alle 21.30 su Canale 5, entriamo subito nel cuore della vicenda e assistiamo allo strappo improvviso che cambia tutto. Virginia Terzi scopre che un video privato sta circolando in rete e che la notizia si è già diffusa nel paese e nella scuola.

Mentre cerca di mantenere il controllo davanti a colleghi e studenti, deve fare i conti con le conseguenze di tutto ciò sul figlio Rocco, adolescente sensibile che si trova a vivere anche il suo primo amore. Le prime indagini fanno emergere tensioni e sospetti all'interno della comunità, lasciando intendere che dietro la diffusione del video potrebbe esserci una volontà precisa di colpire la preside e allontanarla dalla scuola.

Il cast della serie con Sabrina Ferilli

L'attrice romana è protagonista di A testa alta

Sabrina Ferilli interpreta Virginia Terzi, una protagonista intensa e complessa, divisa tra fragilità privata e forza pubblica. Al suo fianco troviamo Francesco Petit nel ruolo del figlio Rocco, Raniero Monaco di Lapio nei panni del professore Marco Colaianni e Gioia Spaziani in quelli di Cecilia, sorella di Virginia e ispettrice di polizia.

Il cast comprende anche Fabrizio Ferracane, Maria Chiara Augenti, Ninni Bruschetta, Lorena Cacciatore, Lucia Balordi, Andrea Pittorino e Augusto Fornari, in un racconto corale che mette in scena diverse reazioni allo scandalo e al peso del giudizio.

A testa alta: quante puntate sono e dove vederla

A testa alta - Il coraggio di una donna è una miniserie composta da tre puntate, ognuna articolata in due episodi, che vanno in onda in prima serata su Canale 5 a partire da questa sera, mercoledì 7 gennaio. Oltre alla diretta TV, la serie sarà disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette al pubblico di recuperare gli episodi in qualsiasi momento.