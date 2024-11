Ryan Reynolds sta scrivendo un film non Marvel per riunirsi a Hugh Jackman

Dopo il successo da record di Deadpool & Wolverine, i fan di Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno qualcosa di nuovo da aspettarsi. Reynolds sta lavorando a un nuovo film - non legato alla Marvel - che lo vedrà di nuovo in squadra con la co-star Jackman e il regista Shawn Levy.

L'interprete di Deadpool ha condiviso i suoi piani durante una recente intervista per un episodio del Variety Awards Circuit Podcast, che sarà pubblicato alla fine di questa settimana. "Passerò il prossimo anno a scrivere", ha detto Reynolds durante il podcast. "Sto scrivendo un film per me stesso, Hugh [Jackman] e Shawn [Levy] ma non è per la Marvel".

Anche se l'attore ha tenuto nascosti i dettagli della trama, il suo entusiasmo ha lasciato intendere qualcosa di originale e inaspettato, a cui lavorerà nei prossimi 12 mesi. Non è noto se si tratti di un progetto a cui uno studio ha dato il via libera. Tuttavia, data la popolarità esplosiva di Deadpool & Wolverine, questo film diventerà sicuramente uno dei più attesi di Hollywood.

Se dovessi concretizzarsi, questo progetto segnerà la quarta collaborazione di Reynolds con Levy. Prima di Deadpool & Wolverine, infatti, il duo aveva precedentemente unito le forze nella commedia d'azione Free Guy - Eroe per gioco del 2021 e nell'avventura fantascientifica The Adam Project. La loro esperienza comune nel creare film d'oro al botteghino ha favorito una forte chimica creativa, con Levy che ha saputo valorizzare l'energia comica di Reynolds e le sue interpretazioni memorabili.

I numeri parlano da soli: Deadpool & Wolverine ha incassato ben 636 milioni di dollari in patria e si è assicurato il 12° posto tra i film di maggior incasso della storia. Ora si trova subito dopo Inside Out 2 della Pixar e davanti a Barbie della Warner Bros. Ha anche superato Joker diventando il film con rating R di maggior successo di sempre. Tra i film del Marvel Cinematic Universe della Disney, occupa il settimo posto, avendo recentemente superato Iron Man 3 a livello globale.

E gli Oscar potrebbero essere il prossimo passo, dato che Deadpool & Wolverine è alla ricerca di nomination tecniche in categorie come la scenografia, il suono e gli effetti visivi. La campagna potrebbe persino fare meglio dell'originale Deadpool (2016), che si era guadagnato le nomination ai Golden Globe per il miglior film (musicale o commedia) e il miglior attore per Reynolds, oltre a menzioni degne di nota da parte di corporazioni del settore come la Directors Guild of America, la Writers Guild of America e la Producers Guild of America.