Ryan Reynolds e Netflix ancora insieme: questa amata serie di libri per bambini diventerà un film

L'esordiente Mae Schenk sarà la protagonista del film live action Eloise, basato sull'amato libro per bambini che racconta la storia di una ragazzina birichina che vive all'ultimo piano dell'iconico edificio simbolo di New York City.

Schenk reciterà al fianco di Ryan Reynolds, che interpreterà un "personaggio malvagio originale" nel film, secondo quanto riferito da Netflix, con cui l'interprete di Deadpool riunirà le forze dopo i successi del passato come 6 Underground, Red Notice e The Adam Project.

Amy Sherman-Palladino, nota soprattutto per aver creato Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel, sarà la regista e sceneggiatrice del film su Eloise, con Hannah Marks e Linda Woolverton co-autrici della sceneggiatura.

Eloise, un'illustrazione del personaggio

Chi è Eloise e cosa racconterà il film Netflix

Netflix ha appena acquisito i diritti del film per famiglie, in fase di sviluppo dal 2020. Sebbene la trama non sia stata ancora rivelata, il gigante dello streaming ha descritto il film come un'avventura "completamente originale" basata sulla celebre serie di libri scritta da Kay Thompson e illustrata da Hilary Knight.

"Eloise è amata da generazioni, da quando è stata pubblicata per la prima volta negli anni '50 fino ad oggi, quando nessuna gita in famiglia a New York City poteva dirsi completa senza una sosta al Plaza", ha dichiarato Hannah Minghella, responsabile dei film d'animazione e dei film per famiglie di Netflix. "È un onore riproporre al mondo questo personaggio tanto amato con due persone che ne condividono la caratteristica malizia e il fascino: Amy Sherman-Palladino e Ryan Reynolds, in questo nuovo film per famiglie audace, esilarante e sincero".

Le storie di Eloise erano già state adattate in alcuni film per la televisione, tra cui Eloise al Plaza e Eloise a Natale per Walt Disney TV nel 2003. Inoltre, una serie televisiva animata intitolata Me, Eloise! è stata trasmessa su Starz Kids and Family Network nel 2006. MRC ha acquisito i diritti del personaggio nel 2019 e supervisionerà la produzione del film.

