Ryan Reynolds ironizza sull'attrice IA Tilly Norwood in un nuovo spot

Ryan Reynolds ha ironizzato su Tilly Norwood, la prima attrice realizzata con l'Intelligenza Artificiale, nel nuovo spot realizzato per Mint Mobile.

Il video, pubblicato online, è stato realizzato per assicurare ai consumatori che le offerte della compagnia telefonica sono reali.

L'ironia sull'IA

Nello spot la star di Deadpool presenta infatti una vera donna che si chiama Natalie "Tilly" Norwood, nome che ha in comune con la tanto discussa creazione digitale.

Ryan Reynolds dichiara nel video: "Tutto di Mint Mobile sembra irreale". L'attore annuncia quindi che lì c'è una vera abbonata a Mint Mobile, chiedendole poi: "Sei reale, giusto?".

La star canadese ha proseguito esprimendo il suo dubbio: "Non sei una combinazione di attori generata dall'Intelligenza Artificiale?". Norwood ha replicato: "Sono una combinazione dei miei genitori".

La polemica su Tilly Norwood

Alcune settimane fa era stata annunciata la creazione di un'attrice generata grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale, notizia che aveva sollevato commenti e critiche da parte delle star e dell'intero mondo di Hollywood.

Il sindacato degli attori americani, SAG-AFTRA, aveva condannato duramente il progetto ribadendo in un comunicato: "Per essere chiari, 'Tilly Norwood' non è un'attrice, è un personaggio generato da un programma informatico addestrato sul lavoro di innumerevoli interpreti professionisti, senza permesso né compenso".

I portavoce del sindacato avevano ricordato che l'attrice non ha alcuna esperienza di vita o emozione, mettendo tuttavia a rischio il lavoro dei veri attori che potrebbero essere sostituiti per risparmiare sul budget.

La sua creatrice, Eline Van der Velden, aveva però sostenuto che si tratta semplicemente di un'opera creativa e di uno strumento che offre un modo per immaginare e costruire storie in modo diverso.