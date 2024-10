Ryan Reynolds festeggia il compleanno Hugh Jackman con un commovente tributo

Ryan Reynolds ci ha tenuto a festeggiare il compleanno di Hugh Jackman con un commovente tributo, ovviamente a tema Deadpool & Wolverine.

La star ha postato sabato su Instagram una galleria di foto dell'attore, amico e collega per commemorare il suo 56° compleanno. "Spero che potremo farlo fino a 90 anni. Buon compleanno, @thehughjackman", ha scritto. "Un sacco di anni. Un sacco di avventure".

La prima citazione è un riferimento non troppo velato a una battuta ricorrente in Deadpool & Wolverine, in cui Deadpool rompe la quarta parete per prendere in giro Jackman che riprende ripetutamente il ruolo del suo personaggio mutante sullo schermo. "La Disney lo costringerà a interpretarlo fino a 90 anni", afferma Deadpool nel film, prendendo in giro la recente dipendenza dello studio dell'effetto nostalgia e la sua incapacità di andare avanti.

La galleria fotografica pubblicata da Reynolds comprende 16 immagini che abbracciano diversi anni, tra cui scatti dal Comic-Con di San Diego del 2024, il set di Deadpool & Wolverine, alcuni eventi in smoking e il Racecourse Ground, dove gioca il Wrexham A.F.C., la squadra di calcio di Reynolds. L'attore ha anche postato una storia su Instagram con una foto di Jackman e la seguente didascalia: "Buon compleanno al solo e unico Greatest Showman".

Jackman e Reynolds hanno recitato insieme per la prima volta in X-Men - Le origini: Wolverine nel 2009, che ha introdotto Wade Wilson/Deadpool sul grande schermo ed esplorato la storia di Logan. Wade ha poi "riscritto" quel film attraverso un viaggio nel tempo in Deadpool 2 del 2018.

In seguito Jackman ha fornito un cameo vocale in Free Guy - Eroe per gioco del 2021. Il film è stato diretto da Shawn Levy, che ha poi diretto Deadpool & Wolverine. Quest'anno Jackman è apparso anche in un episodio della docuserie sul calcio di Reynolds, Welcome to Wrexham.