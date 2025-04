Ryan Reynolds festeggia il compleanno di Rob McElhenney con un video indimenticabile

Ryan Reynolds, per farsi perdonare del cameo tagliato da Deadpool & Wolverine, ha regalato all'amico Rob McElhenney un video davvero speciale per il suo compleanno.

Ryan Reynolds ha festeggiato il compleanno del suo amico e collega Rob McElhenney realizzando un video davvero speciale in cui prova a rimediare al taglio del suo cameo in Deadpool & Wolverine.

Come viene ricordato anche nel filmato condiviso online, la star di It's Always Sunny un Philadelphia aveva realizzato, indossando una divisa della Time Variance Authority, una scena del film che segnava il ritorno dell'irriverente mercenario sul grande schermo, eliminata tuttavia dal montaggio finale.

Un regalo speciale

In occasione del suo 48esimo compleanno, Ryan Reynolds ha ora provato a rimediare a quanto accaduto: l'attore canadese ha infatti deciso di inserire Rob McElhenney in molti dei suoi film.

Sulle note del brano You Will Be Found tratto dal musical Dear Evan Hansen, il video propone quindi l'esilarante montaggio di varie clip tratte dai film con star Reynolds in cui il co-proprietario della squadra di calcio del Wrexham è stato inserito digitalmente.

Tra i lungometraggi in cui è stato aggiunto Rob ci sono così Red Notice, Free Guy - Eroe per gioco, Ricatto d'amore, Detective Pikachu e persino Lanterna verde.

Il cameo tagliato

Reynolds, parlando della scena tagliata di Deadpool & Wolverine, aveva spiegato che alle volte si devono sacrificare dei momenti a cui si tiene molto. Reynolds aveva sottolineato: "La sequenza non stava funzionando nel modo in cui avevamo pensato inizialmente. Rob era l'unico motivo per cui era rimasta nel montaggio così a lungo".

L'interprete di Wade Wilson aveva aggiunto che girare il film era stato davvero stressante, anche a causa delle aspettative dei fan, della critica e dello studio, e quindi la presenza di McElhenney lo aveva aiutato molto. Reynolds aveva sottolineato: "Anche se sono mortificato che abbia fatto l'intero viaggio fino a Londra per un cameo che è stato eliminato, sono grato che il mio amico fosse con me su quel set. Quando vedo Rob, i miei battiti cardiaci rallentano e il mio sistema nervoso smette di urlarmi contro. Arriva per aiutare le persone ed è stato disponibile per me".