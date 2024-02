Ryan Gosling si esibirà dal vivo agli Oscar 2024 sulle note di I'm Just Ken

Ryan Gosling si esibirà sul palco degli Oscar 2024 dopo aver ottenuto la nomination grazie alla canzone originale I'm Just Ken.

Da tempo si parlava di una sua possibile partecipazione a un numero musicale dal vivo e le fonti di Variety hanno ora confermato che l'attore canadese sarà coinvolto.

La conferma

Il 10 marzo si svolgerà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, arrivati alla loro 94esima edizione, e i fan di Barbie potranno quindi assistere a un momento che si preannuncia già memorabile.

Recentemente Simu Liu, un altro interprete di Ken, aveva dichiarato che sarebbe disposto a salire sul palco insieme a Ryan Gosling per ricreare la scena dello scontro che accompagna nel film la canzone I'm Just Ken.

Attualmente, tuttavia, non sono stati svelati i dettagli di come si svolgerà l'esibizione.

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

Mark Ronson, autore e produttore della canzone insieme ad Andrew Wyatt, alcuni mesi fa aveva ribadito che il suo sogno era vedere Gosling sul palco dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

I'm Just Ken è nominata agli Oscar insieme a What Was I Made For?, la canzone composta da Billie Eilish e Finneas per il film diretto da Greta Gerwig.