Ryan Gosling sarà il protagonista del live-action dei Flintstones, ma non interpreterà Fred

Ryan Gosling è pronto a cambiare la storia dei progenitori più famosi della televisione: porterà al centro della storia non più Fred Flintstone, ma Bamm-Bamm Rubble, che verrà raccontato per la prima volta come un adulto.

Bamm-Bamm sarà il protagonista della nuova storia

La serie animata Gli Antenati, creata da William Hanna e Joseph Barbera e arrivata in televisione nel settembre 1960, aveva trasformato Fred e Wilma Flintstone e Barney e Betty Rubble in alcune delle famiglie più riconoscibili della storia dell'animazione.

Bamm-Bamm, il figlio adottivo dei Rubble, era invece conosciuto soprattutto come un bambino dalla forza spropositata. Il nuovo film sembra voler ribaltare completamente questa impostazione, immaginando il personaggio ormai cresciuto e affidandogli il ruolo principale.

Secondo le prime informazioni sul progetto, sarà proprio Ryan Gosling a interpretare Bamm-Bamm. L'attore svilupperà il film insieme a Jessie Henderson, sua partner nella società di produzione Open Invite. Il progetto è comunque ancora a uno stadio molto preliminare: Warner Bros. deve ancora individuare uno sceneggiatore e non sono quindi disponibili dettagli sulla trama, sul resto del cast o sulla possibile data di uscita. L'idea di trasformare Bamm-Bamm nel protagonista potrebbe però permettere al film di allontanarsi dalle precedenti versioni cinematografiche e costruire una storia completamente nuova ambientata nel mondo dei Flintstones.

Non sarebbe infatti la prima volta che il franchise viene trasformato in un film con attori in carne e ossa. Nel 1994 uscì The Flintstones, diretto da Brian Levant e interpretato da John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins e Rosie O'Donnell.

Sei anni dopo arrivò The Flintstones in Viva Rock Vegas, sempre diretto da Levant, che raccontava una storia precedente agli eventi del primo film. La nuova produzione potrebbe dunque rappresentare un ulteriore tentativo di riportare sul grande schermo i personaggi di Hanna-Barbera, questa volta attraverso una prospettiva decisamente più originale.

Tutti i prossimi progetti di Ryan Gosling

Il film sui Flintstones si aggiunge a una lista già particolarmente ricca di impegni per Ryan Gosling. L'attore è stato recentemente protagonista e produttore di Project Hail Mary, il film di fantascienza diretto da Phil Lord e Christopher Miller e tratto dal romanzo di Andy Weir. Uscito il 20 marzo 2026, il film ha superato i 684 milioni di dollari al box office mondiale ed è successivamente arrivato in streaming su Prime Video.

Ryan Gosling sul set

Gosling sarà inoltre Johnny Blaze nel prossimo Ghost Rider dei Marvel Studios, con Shawn Levy alla regia. L'annuncio è arrivato durante il San Diego Comic-Con 2026 e il film è attualmente previsto nelle sale per il 28 luglio 2028. L'attore e Levy hanno già collaborato anche a Star Wars: Starfighter, il nuovo film ambientato nell'universo di Star Wars diretto da Levy e atteso per il 28 maggio 2027. Gosling interpreterà Kade Auberon e figurerà anche tra i produttori esecutivi del progetto.

A questi titoli si aggiunge infine un possibile ritorno nel mondo di Barbie. Gosling, Margot Robbie e Greta Gerwig sarebbero infatti coinvolti nelle discussioni per un eventuale seguito del film del 2023. Considerando il numero di produzioni di alto profilo alle quali l'attore è già legato, il progetto dedicato ai Flintstones rappresenterebbe quindi un'altra svolta interessante nella sua carriera: questa volta, però, al posto di supereroi, guerre stellari e avventure fantascientifiche, Gosling dovrebbe ritrovarsi nella preistoria insieme a un Bamm-Bamm ormai adulto.