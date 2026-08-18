Ghost Rider con Ryan Gosling ha una data d'uscita: il 2028 sarà l'anno Marvel con tre film al cinema

Dopo l'annuncio del casting al Comic-Con, Disney ha fissato la data d'uscita di Ghost Rider con Ryan Gosling, che si aggiunge a X-Men e Black Panther 3 in un 2028 ricchissimo per i fan della Casa delle Idee.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe prende sempre più forma: dopo aver annunciato a luglio Ryan Gosling come nuovo interprete di Ghost Rider, Disney ha ora ufficializzato anche la data d'uscita del film, che arriverà nelle sale il 28 luglio 2028. L'annuncio rientra nell'ampio aggiornamento del calendario delle uscite presentato dopo il D23 e conferma come il 2028 sarà uno degli anni più intensi per i Marvel Studios, con ben tre film già programmati.

Ghost Rider si inserisce in un calendario Marvel sempre più fitto

Con l'arrivo di Ghost Rider il 28 luglio 2028, il calendario cinematografico Marvel per quell'anno prende ormai una forma ben definita. Il film con Ryan Gosling sarà preceduto dal nuovo X-Men, in uscita il 5 maggio 2028, mentre Black Panther 3 chiuderà l'anno il 15 dicembre 2028.

Ryan Gosling in una scena

Il nuovo Ghost Rider sarà diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura porta la firma di Jonathan Tropper, già autore di Star Wars: Starfighter. Per Gosling si tratta dell'ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe nei panni dello Spirito della Vendetta, ruolo che in passato era stato interpretato da Nicolas Cage nei due film prodotti da Sony tra il 2007 e il 2011.

Per il momento Disney e Marvel Studios non hanno ancora diffuso dettagli sulla trama né confermato quale incarnazione del personaggio vedremo sul grande schermo, ma l'annuncio della data d'uscita rappresenta un ulteriore passo avanti verso una produzione che, dopo la presentazione al Comic-Con, sembra ormai procedere secondo i piani.

Non solo Marvel: Disney aggiorna tutto il calendario cinematografico

L'aggiornamento diffuso dopo il D23 non riguarda soltanto i Marvel Studios. Disney ha infatti annunciato anche nuove date per numerosi altri progetti molto attesi. Tra questi figurano il remake live action di Rapunzel, fissato per il 31 marzo 2028, il film Pixar Ghost Market, che debutterà il 10 marzo 2028 dopo essere nato come serie streaming, e Coco 2, previsto per il 21 novembre 2029, che riporterà sullo schermo Miguel ormai adolescente.

Disney ha inoltre mantenuto in calendario un quarto film Marvel senza titolo, previsto per il 9 novembre 2029, lasciando intendere che i piani della Saga del Multiverso continueranno anche oltre gli eventi dei prossimi anni.

Per il momento, però, gli occhi dei fan del MCU restano puntati soprattutto sul 2028, un anno che promette di essere tra i più importanti della storia recente del franchise grazie all'arrivo di X-Men, Ghost Rider e Black Panther 3.