Ryan Gosling sul set di Project Hail Mary, una foto del backstage svela l'inizio delle riprese

Ryan Gosling torna nello spazio con Project Hail Mary, pellicola fantascientifica appena entrata in lavorazione, come svela la prima foto dal set diffusa dal co-regista Christopher Miller.

Basato su un romanzo di Andy Weir, il film vede Ryan Gosling nei panni di Ryland Grace, astronauta affetto da amnesia che cerca di trovare un modo per salvare l'umanità da un disastro imminente. A dirigere la pellicola è il duo composto da Chris Miller e Phil Lord, autori di The Lego Movie e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Miller ha confermato che le riprese di Project Hail Mary sono iniziate, pubblicando una foto del ciak, che rivela il logo del film e il coinvolgimento del direttore della fotografia Greig Fraser. L'ambizioso progetto dovrebbe arrivare nei cinema a marzo 2026.

Che cosa sappiamo di Project Hail Mary

Project Hail Mary è uno dei romanzi più sconvolgenti di Andy Weir, poiché il protagonista cerca di ricordare perché è nello spazio e cosa deve fare per salvare l'umanità dalla loro calamità. Ryan Gosling rivestirà il duplice ruolo di interprete e produttore, al suo fianco ci sarà l'attrice tedesca Sandra Hüller nei panni di Eva Stratt, il capo di Ryland. Ciò indica che, nonostante la sua impostazione spaziale, la Terra sarà altrettanto importante. È probabile, infatti, che la storia si concentri non solo sullo spazio, ma anche su ciò che sta accadendo sulla Terra, ampliando la trama e focalizzandosi su mondi diversi.

Lo scrittore Andy Weir ha all'attivo i romanzi The Martian, Project Hail Mary e Artemis, anchpesso in procinto di dar vita a un adattamento cinematografico.